Veja os indicados ao troféu “Cacto de Ouro 2019”

A Escalet Produções Cinematográficas acaba de anunciar os filmes selecionados para participar do 14º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões. O evento, que acontece de 26 a 30 de novembro na cidade de Floriano (PI), também irá premiar com o troféu “Cacto de Ouro 2019” o melhor filme do Encontro em cada categoria, assim como o melhor diretor, melhor roteiro, melhor figurino, trilha sonora, dentre outras modalidades.

A comissão organizadora analisou as inscrições de 18 produtoras na categoria curta-metragem Animação, 49 curtas-metragens Documentário, 111 curtas-metragens Ficção e 33 longas-metragens Ficção e Documentário, totalizando 211 filmes inscritos. Deste universo, foram selecionados cinco longas-metragens Ficção e Documentário, cinco curtas-metragens Ficção, cinco curtas-metragens Animação e cinco curtas-metragens Documentários, além de 50 filmes para as mostras não-competitivas.

Para Alisson Rocha, membro da Escalet Produções, os filmes selecionados são bastante ricos e o público vivenciará uma oportunidade única de ter acesso ao que está sendo produzido Brasil a fora na área cinematográfica.

“A iniciativa é ousada e inovadora, pois onde, até bem pouco tempo, não se ouvia falar em produção, difusão e distribuição de vídeo e cinema, por estar fora do eixo do mercado; hoje, encontra-se em total ascensão, projetando as produções locais e nacionais para o cenário artístico brasileiro e mundial”, destaca.

Alisson pontua que, além das exibições, serão ministradas oficinas, palestras, debates e painéis com produtores, diretores e atores. O público também poderá conferir, no mesmo período, o 14° Piauí Mix, que trará shows de música, dança e teatro, garantindo muita diversão para os participantes do evento.

A lista completa de selecionados e indicações está disponível no site www.cinemadossertoes.com. O 14º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões é uma realização da Escalet Produções Cinematográficas, Secretaria de Cultura de Estado do Piauí (Secult) e Governo do Estado do Piauí, por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura (Siec).

