Validuaté 15 anos: poesia, regionalismo e emoção

Uma banda que coleciona sucessos. Um repertório que está presente na vida e nos corações dos piauienses. Letras que mexem com os sentidos, que fazem chorar, sorrir e até praguejar, mas sempre com bom humor, romantismo e poesia. A Validuaté completa 15 anos de história e anuncia uma turnê especial de comemoração.

Para celebrar a “Validuaté 15 anos”, serão realizados cinco shows exclusivos em cidades do Piauí, e que devem ser estendidas ao longo do ano para outros municípios piauienses, além de apresentações em João Pessoa (PB) e São Luís (MA). No repertório, canções que marcam uma década e meia dessa banda que encanta por onde passa. A turnê de 15 anos foi aprovada pelo Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (SIEC) e deve durar até o final de 2019.

“O show de lançamento da turnê será no dia 12 de julho, no Theatro 4 de Setembro, quando anunciaremos as cidades onde realizaremos os outros shows. Será um grande encontro, participações especiais, muita coisa legal, e claro, vamos ter muita interação com o público, pois os fãs vão poder escolher as 15 músicas que mais marcaram e elas farão parte desses shows”, antecipa José Quaresma, vocalista da banda.



A banda conseguiu impor um estilo próprio, caindo nas graças do grande público que a acompanha a cada novo trabalho - Foto: Divulgação



Para Quaresma, é uma enorme satisfação saber que a Validuaté está presente na memória de tantas pessoas ao longo desses anos, de ter marcados vidas e, principalmente, conquistado novas gerações. “É muito gratificante e o público tem se renovado. As pessoas que nos assistiam, hoje têm filhos e eles também nos assistem, e também vemos muitas caras novas, de pessoas que conheceram a banda agora e estão curtindo”, comenta.

A Validuaté é uma mistura de ritmos, regionalismo e música pop, mas com a identidade que só banda tem. Com inspirações como Jorge Mautner e Zéu Britto, o grupo possui em suas letras muita poesia e arranjos que marcam e conquistam o público. E graças à internet, o nome da Validuaté tem chegado em diversas partes do Brasil.

“A internet nos dá a possibilidade de chegar mais longe e mais rápido a qualquer cidade do planeta. Hoje tornou muito democrático as pessoas terem acesso e conhecer, mas claro que o presencial é muito melhor. Nós temos alguns fãs em outros Estados, mas é preciso ter esse contato presencial para fortalecer mais o trabalho da banda”, comenta.

Formada por amigos músicos, a banda tem grandes feitos no mercado musical nacional, desde sua participação em grandes festivais às parcerias musicais e poéticas estabelecidas pela estrada do tempo. Sua formação atual conta com José Quaresma (voz e violão), Igor Melo (baixo), Vazin Silva (guitarra), John Well (bateria) e Leone Vinícius (teclado).



Foto: Divulgação

Música autoral

Fazer música autoral no Piauí não é tarefa fácil. A falta de incentivos e espaços, como casas de shows, tem sido um grande empecilho para as bandas piauienses. Mas isso não desanima os músicos da Validuaté.

“É sempre um grande desafio, porque aqui no Piauí é muito pequeno ainda e o cenário também mudou bastante. Antes tínhamos casas onde se tocava muita música autoral e agora não temos mais. Torna-se um desafio porque temos que fazer um diferencial para nos mantermos. Por isso esse contato face a face é fundamental. Mesmo que nessas cidades que nunca tocamos as pessoas não conheçam nossas músicas, é importante esse contato, para que elas possam conhecer, pois é muito mais interessante ouvir pessoalmente do que só pela internet”, enfatiza.

Ingressos para o show

Lote 02 - R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) Até o dia 12/07 ao meio dia. Dia 12, a partir das 14, na bilheteria do Teatro: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Ingressos disponíveis: - Sympla – https://bit.ly/2NaOQKC - Bilheteria do Theatro, no dia do show Mais informações: (86) 99841-9073

Isabela Lopes - Jornal O Dia