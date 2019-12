Valciãn Calixto mira no funk e lança ‘Deus Nos Livra’

Aos 45 do segundo tempo, já quase na prorrogação, o piauiense Valciãn Calixto volta a dar as caras com o lançamento do single 'Deus Nos Livra', um funk lançado nesta segunda-feira (16), que é também o anúncio de um disco à vista.



Para quem já ouviu o músico mesclar swingueira, rock e reggae num formato que ele insiste em chamar de ‘Axé Punk’, vai poder ouvir esse funk onde o artista evoca ninguém mais, ninguém menos do que Deus para o livrar de maus entendidos, palavras mal colocadas em situações tensas com familiares, amigos e até patrões.

Deus Nos Livra é o único funk do disco que o piauiense promete lançar no primeiro semestre de 2020. O álbum vai passear por diversos ritmos musicais, seguindo a busca sonora iniciada em FODA!, trabalho de estreia de Valciãn, lançado em 2016.

“Nessa faixa, em especial, resumo meu aprendizado sobre não gastar energia e evitar discussões desnecessárias com qualquer pessoa, de perto ou de longe, no mundo físico ou virtual, logo é também um pedido de desculpa a quem eu possa ter ofendido em discussões do passado, seja por eu ter sido agressivo em minhas falas, seja por eu ter falhado em me fazer ser compreendido com a mensagem que queria transmitir, então acho que consegui expressar bem essa ideia e estou feliz com o resultado”, explica o artista.

A faixa foi gravada no Calistúdio, estúdio caseiro do cantor em Teresina, mixada e masterizada por Theuzitz, de Jandira, em São Paulo, para o mundo.