Uma semana de estreias e lançamentos nacionais nas telonas

Os Cinemas Teresina prepararam uma cinesemana cheia de boas novidades: aventura, drama, suspense e terror entram em cartaz a partir desta quinta-feira (13). A pré-estreia de domingo (16), às 10h30, é do drama sueco ‘E Então Nós Dançamos’. Ainda tem lançamento nacional de ‘Sonic - O Filme’, ‘O Preço da Verdade - Dark Waters’ e ‘O Grito’.

No enredo de ‘E Então Nós Dançamos’, Merab (Levan Gelbakhiani) é bailarino do National Georgian Ensemble desde a infância. No auge de sua carreira, Merab precisa lidar com a chegada do carismático Irakli (Bachi Valishvili), um talentoso dançarino que se torna seu principal rival e, também, seu amor secreto.

‘Sonic’, o porco-espinho azul mais famoso do mundo ganhou um live action. No filme ele se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.



Foto: Divulgação

Em ‘O Preço da Verdade - Dark Waters’, Robert Bilott (Mark Ruffalo) é um ad- vogado de defesa corporativo que ganhou prestígio trabalhando em casos de grandes empresas de químicos. Quando fazendeiros chamam sua atenção para mortes que podem estar ligadas a lixo tóxico de uma grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade, em um processo judicial que dura anos e põe em risco sua carreira, sua família e seu futuro em geral.

No terror ‘O Grito’, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho