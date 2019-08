Uma semana com Mostra de Cinema, Sessão com Debate e pré-estreias

Para os apaixonados pelo cinema nacional, uma semana das mais aguardadas: neste sábado (31), os Cinemas Teresina realizam a Sessão com Debate com a presença dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. Eles irão conversar com o público teresinense sobre o premiado filme ‘Bacurau’. A sessão com debate será a partir das 19h.

‘Bacurau’ estreia nesta quinta- -feira (29) nos Cinemas Teresina. Com muita aventura e ficção científica, o enredo se passa em um futuro próximo. Um pequeno povoado do sertão brasileiro, Bacurau, dá adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida por quase todos, falecida aos 94 anos. Dias depois, começam os sinais de que a tranquilidade de Bacurau estará sob ameac?a. No entanto, ninguém contava com um detalhe: que no passado desse lugar extraordina?rio estava adormecido um talento especial para a aventura. No elenco estão Sonia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas Aquino, Antonio Saboia, entre outros.



"Chicuarotes", às 10h, domingo, no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



Mostra de filmes Kleber Mendonça e Juliano Dornelles

Para presentear o público com grandes produções dos diretores convidados, os Cinemas Teresina realizam a Mostra de filmes Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Mostra KMF/JD). Esta semana serão exibidos os filmes: ‘Aquarius’; ‘O Som ao Redor’ e ‘Crítico’.

Em ‘Aquarius’, uma jornalista aposentada de 65 anos, viúva e mãe de três adultos, a Clara (Sonia Braga) mora em um apartamento na Av. Boa Viagem, no Recife, onde criou os filhos e viveu parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia.



'Aquarius', um dos filmes a ser exibido na Mostra KM/JD - Foto: Divulgação



Em “O Som ao Redor’, a presença de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife muda a vida dos moradores. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada, outros passam por momentos de extrema tensão. Casada, mãe de duas crianças, Bia (Maeve Jinkings) tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento cachorro do vizinho.

Já o documentário ‘Crítico’ segue questionamentos de pessoas da indústria cultural tanto como cineasta, como observador da arte e da indústria do áudio-visual. Os registros começaram em 1998 e seguiram até 2007, ocorridos no Brasil, Estados Unidos e Europa, com cineastas e críticos do mundo inteiro.

Pré-estreias

‘Noite Mágica’ e ‘Chicuarotes’ são as pré-estreias da semana. O drama italiano, ‘Noite Mágica’ será exibido no sábado (31) às 11h. No filme um dos maiores produtores de cinema na Itália é encontrado morto dentro de um rio. Os principais suspeitos são três jovens roteiristas que tiveram contato com ele recentemente. Durante uma noite, os três são levados à delegacia para serem interrogados. Esta será a oportunidade de relembrarem seus percursos, que coincidem com o declínio da Era de Ouro das produções italianas.

No domingo (1º/08), às 10h30 tem a pré-estreia da comédia dramática ‘Chicuarotes’. O filme de Gael García Bernal acompanha os amigos adolescentes Cagalera (Benny Emmanuel) e Moloteco (Gabriel Carbajal) que vivem na Cidade do México. Insatisfeitos com sua difícil situação financeira, eles decidem tomar medidas drásticas e acabam se envolvendo com o mundo do crime.

A comédia musical ‘Yesterday’ também chega aos Cinemas Teresina essa semana. No filme, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda, após sofrer um acidente, numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho