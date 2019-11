Chega as salas de cinemas do Brasil o filme "UMA, luz dos Himalaias". O longa é uma coprodução Brasil/Índia e traz o diretor indiano Jyothi Ananda narrando sobre as experiências de autoconhecimento por terras indianas vivida pelos professores brasileiros Jonas Masseti e Isabella Pitaki.

Ambos foram à Índia a procura de uma conexão mais profunda com a própria existência. Juliana Fiúza, professora de Yoga e Meditação em Teresina, foi convidada para auxiliar na produção do documentário. Segundo Fiúza, o filme conta a história de peregrinos que saem de suas terras em busca de respostas mais profundas a respeito da vida.



UMA: documentário sobre brasileiros na Índia tem participação de teresinense. Divulgação



“É uma perspectiva de duas pessoas e tem o professor Jonas como um mestre que se aprofundou no conhecimento e que realmente o vive. Imagens lindas que foram filmados nos Himalaias, na nascente do Ganges e em cidades antigas, inclusive Varanasi considerada a mais antiga do mundo”, explicou a professora.

As filmagens foram realizadas entre 2016 e 2017, sendo 1 mês inteiro de rodagens realizadas em Gomukh, nascente do Ganges, Gangotri, e várias outras cidades nos Himalayas. Entre roteiro, preparação, filmagens, finalização e lançamento, UMA levou 4 anos para chegar às telonas e teve sua estreia no Brasil em salas de cinema de São Paulo no dia 21 de novembro.

ASCOM