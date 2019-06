"Um Amor Inesperado" Comédia exclusiva nos Cinemas Teresina

Os Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, trazem para os namorados, com exclusividade, a comédia argentina "Um Amor Inesperado", no dia 12 de junho, às 19h20. Trata-se de uma comédia romântica, pré-estreia que agradará em cheio os apaixonados. Além disso, os Cinemas Teresina apresentam uma programação com lançamentos nacionais e estreias.



Em “Um Amor Inesperado”, Marcos (Ricardo Darín) e Ana (Mercedes Morán) estão casados há 25 anos e seu relacionamento já não está mais funcionando. Quando seu filho deixa a Argentina para estudar fora, os dois decidem se divorciar. Porém, a vida de solteiro não é tão fácil quanto eles esperavam e Marcos acaba chamando Ana para sair com ele mais uma vez.

No sábado (8), às 11h, a pré-estreia é o suspense “O Caravaggio Roubado. No longa, Valeria (Micaela Ramazzotti) é a jovem secretária de um produtor de cinema. Ela mora com a mãe e é escritora fantasma para um roteirista de sucesso. Quando ela recebe de presente de um estranho uma trama de filme com o nome de "A História Sem Nome", contando a história do misterioso roubo da pintura Natività de Caravaggio, ela se vê imersa em uma implacável conspiração.

"Amazônia Groove", premiado documentário nacional entra em pré-estreia no dia 9, domingo, às 10h30. O filme foi reconhecido no South by Southwest (SXSW) 2019, premiação que acontece em Austin, no Texas. O diretor de fotografia Jacques Cheuiche foi laureado com o Prêmio Zeiss de Melhor Cinematografia por sua direção de fotografia. O profissional esteve recentemente nos Cinemas Teresina na I Master Class dos Cinemas.

A produção é um documentário, um retrato aprofundado e um mergulho apaixonado na música regional da Amazônia, especialmente a música característica do Pará. O filme é estruturado por meio da alternação entre as histórias dos músicos tradicionais da região - responsáveis pelo Boi Bumbá e por ritmos tradicionais das localidades, por exemplo - e a invasão da tecnologia que, recentemente, possibilitou o desenvolvimento de gêneros musicais como o tecnobrega.

Grandes lançamentos nacionais também estão na programação dos Cinemas Teresina: para a criançada tem “Patrulha Canina: Super Filhotes”. No enredo, depois que um misterioso meteoro cai na Baía da Aventura, Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble correm para tentar preservar o local, mas acabam passando por uma experiência muito mais louca. Ao presenciarem uma estranha energia verde emanando da cratera, eles ganham poderes.

O filme solo da Fênix Negra também estreia essa semana. “X-Men: Fênix Negra” se passa em 1992, onde os X-Men são considerados heróis nacionais e o professor Charles Xavier (James McAvoy) agora dispõe de contato direto com o presidente dos Estados Unidos. Quando uma missão espacial enfrenta problemas, o governo convoca a equipe mutante para ajudá-lo. Liderado por Mística (Jennifer Lawrence), os X-Men partem rumo ao espaço. Ao tentar resgatar o comandante da missão, Jean Grey fica presa no ônibus espacial e é atingida por uma poderosa força cósmica, que acaba absorvida em seu corpo. Após ser resgatada e retornar à Terra, aos poucos ela percebe que há algo bem estranho dentro de si, o que desperta lembranças de um passado sombrio e, também, o interesse de seres extraterrestres.

"Anos 90", uma boa comédia em estreia que traz no enredo Stevie (Sunny Sulljic), 13 anos, (Sunny Suljic) um garoto de Los Angeles tentando curtir o início da adolescência enquanto tenta relevar o relacionamento abusivo com o irmão mais velho. Em plena década de 1990, ele descobre o skate e aprende lições de vida com o seu novo grupo de amigos.

"Juntos Para Sempre" é outra estreia imperdível: no enredo, a história do cãozinho Bailey: depois de muitas vidas e aprendizados, o cão vive tranquilamente com Hanna (Marg Helgenberger). Um dia, uma aspirante a cantora aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, Clarity. O cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide cuidar dela e protegê-la.

Marco Antônio Vilarinho