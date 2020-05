A série "13 Reasons Why" chega ao fim após três temporadas de sucesso. N esta segunda-feira, 11, a Netflix divulgou um vídeo dos bastidores anunciando que a série voltará em seus 10 episódios finais em 5 de junho.

As outras temporadas tiveram 13 episódios, mas a última será mais curta, com 10 episódios apenas. A terceira e mais recente temporada gira em torno do assassinato de Bryce Walker (Justin Prentice), um rapaz acusado de estupro.



Última temporada de '13 Reasons Why' será lançada em junho. Reprodução



A minissérie "13 Reasons Why" foi l ançada em 2017 e narra a trajetória da estudante Hannah (Katherine Langford), que cometeu suicídio. Ela deixa 13 fitas cassete gravadas, explicando os motivos que a levaram a se matar. As fitas são entregues a todos os citados, criando um mal-estar generalizado na escola.

Na época de seu lançamento, a série causou controvérsia: a história culminava com a cena de seu suicídio, bastante gráfica. Depois de muitas críticas, a sequência acabou sendo removida, mas o sucesso do programa gerou mais duas temporadas.

folhapress