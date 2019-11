Última edição de 2019 do projeto Roda de Poesia acontece nesta sexta

Encerrando a temporada 2019 do projeto Roda de Poesia Tensão, Tesão & Criação, nesta sexta-feira, a partir das 18h, na Praça Pedro II, acontece uma edição especial intitulada "Consciência Negra". Sempre com programação gratuita e variada, já faz parte do calendário cultural da cidade, promovendo a valorização do Centro Histórico de Teresina. Em novembro, mês da Consciência Negra, traz música, lançamento, feira e intervenções poéticas, com palco aberto para a poesia.



“Antes de tudo, o projeto é uma política cultural independente, uma trincheira de luta por nosso Centro Histórico, reunindo artistas, movimentando a praça, buscando superar a situação de abandono do poder público e a ausência de programações culturais gratuitas. Chamamos a atenção para nosso Centro Histórico, afirmando que praça não é lugar de medo, é lugar de circulação de ideias. Com isso, criamos possibilidades de expressar nossa produção poética contemporânea, formando público e novos artistas num espaço tão simbólico para nossa cidade, que é a praça Pedro II”, afirma João Henrique Vieira, idealizador do projeto.

Marcando as comemorações pelo mês da consciência negra, o Roda de Poesia abre a programação com o show “Oscilações mentais de um preto artista – OMUP”, trabalho que consolidou a carreira solo de Real Narcoliricista. Artista que atua na cena Hip Hop desde 2014 e participa da militância negra. Se destaca pela facilidade em experimentar estilos e contagiar através das suas rimas. O Show OMUP reflete o cotidiano na periferia de Teresina e valoriza a arte como uma forma de saída para os problemas sociais.



Grupo de cultura negra "Ijexá" fecha a noite festiva com a vibração dos tambores - Foto: Jairo Moura



Oscilações Mentais de um Preto tem produção musical do QuilomboLoucoBeats. O artista prioriza a interação com o público, com músicas que contam vivências, trazendo à tona tabus e o preconceito racial. Atuante no coletivo NarcoCrew é também Slammer, tendo vencido o 4° Slam Biqueira - Sesc Caixeiral (Parnaíba) e finalista do 25º Festival Chapada do Corisco, com a música Intro (Ruptura).

O Grupo de Cultura Afro Ijexá fecha a noite com seus tambores vibrantes. O nome do grupo significa “toque de tambor para o Orixá Oxum”. Começou em 2004 com o objetivo de fortalecer a luta dos grupos negros pela valorização e preservação da cultura por meio da música e danças afro, a partir de oficinas de dança e da militância no Movimento Negro no Piauí.

O Ijexá é também uma organização sem fins lucrativos que desenvolve oficinas, seminários, debates e diversas apresentações artísticas com o objetivo de levar cada vez mais longe a missão do grupo – fortalecer a cultura para construção da autoestima da população negra do Estado do Piauí. O grupo congrega 25 componentes, entre dançarinos, percussionistas e vocais, numa homenagem à cultura afro brasileira e religiosidade africana.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho