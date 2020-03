Turnê Despedida do Skank tem nova data em Teresina

Seguindo as determinações dos Governos Municipal, Estadual e Federal, a turnê de “Despedida” da banda mineira Skank foi adiada para o dia 26 de setembro. A decisão foi tomada visando a segurança, saúde e cuidado de todos.



Os ingressos comprados serão válidos para a nova data.

A produção do show é assinada pela Patamares em parceria com a Multi Entretenimento, produtora nordestina que assina muitos outros shows da turnê de despedida do Skank.

SERVIÇO - TURNÊ DE DESPEDIDA

Data: 26 de setembro de 2020 (sábado)

Local: Theresina Hall - Av. Raul Lopes, 2727 - Ininga, Teresina - PI, 64049-548

Abertura de portões: 21h

Classificação: 16 anos

Ingresso: Segundo Lote - Pista Solidário - R$ 60,00; Pista R$ 60,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira); Camarote Front Solidário R$ 90,00; Camarote Front R$ 90,00 (meia) e R$ 180 (inteira). As entradas podem ser adquiridas na Toccata Discos, Mr. Hashi, Shopping Rio Poty, e no Bar da Rambeer. Também é possível comprar pela internet, no site da Bilheteria Virtual (www.bilheteriavirtual.com.br).

Mais informações: Instagram da @mutientretenimento e @patamaresproducoes