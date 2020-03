Turma da Mônica terá programação especial durante suspensão das aulas

Durante os próximos dias, as redes sociais da MSP trarão um compilado pra lá de especial. As ações acontecerão nos canais digitais da Turma da Mônica, disponibilizado gratuitamente. Para divertir a galerinha -- desde os pequenos até os mais adultos -- que ficarão em casa durante os dias de reclusão, a publicação de conteúdos de Turma da Mônica Clássica de Turma da Mônica Toy serão dobrados! Os vídeos serão postados no canal do YouTube para maratonarem à vontade. Os fãs contarão também com posts especiais nos perfis no Facebook e Instagram. E, claro, o Twitter não ficará de fora, com historinhas completas e muito meme para divertir todo mundo.







Com um trabalho especial de curadoria, serão montadas maratonas temáticas duas vezes por semana disponibilizadas nas redes da MSP. Alguns dos compilados vão trazer os episódios mais vistos da década, um especial com momentos de amizade, com os Pets da turminha e muito mais.

Não são somente os personagens mais conhecidos da Turminha que terão espaço nessa programação. Os secundários que tanto amamos estrelarão um especial só deles, pra mostrar que de secundários, eles não têm nada. Entre elas estão Chico Bento, Zé Lelé, Xaveco Franjinha, Milena e vai ter espaço até pro Jotalhão.

No aniversário da nossa Dona da Rua favorita. Uma homenagem à personagem Mônica, que contou com a ajuda de todos os fãs, foi realizada pelas redes sociais do Bairro do Limoeiro. Basta postar desenhos, cartas, fotos... tudo isso com a hashtag #parabensmonica. Vale tudo para celebrar os 7 aninhos da Dona da Rua mais querida do Brasil.

Além de ficar em casa aproveitando essa programação especial com os pequenos, é necessário seguir as recomendações para se proteger contra o famoso Coronavírus.

Biá Boakari