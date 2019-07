Uespi promove o I Congresso Internacional Faces de Eros

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) promove, entre os dias 28 e 30 de agosto, o I Congresso Internacional Faces de Eros, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. O prazo para submissão de comunicações coordenadas e pôsteres no congresso encerra no dia 26 de julho. Com a participação de conferencistas de atuação nacional e internacional, o evento é centrado nos estudos sobre o erotismo nas literaturas e culturas luso-afro-brasileiras, e procura refletir sobre o erotismo nas suas mais variadas perspectivas.

As comunicações coordenadas e pôsteres devem contemplar os seguintes eixos temáticos: Erotismo no contexto brasileiro; Erotismo no contexto africano; Erotismo no contexto português; Erotismo e Literatura; Erotismo e Teatro; Erotismo e Cinema; Erotismo e Psicanálise; Erotismo e Sociologia; Erotismo e Sagrado; Erotismo e Estudos de Gênero; Erotismo e Teorias Queers.

O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos Literários e Gênero (NELG), Núcleo de Estudos Literários Piauienses (Nelipi), Mestrado em Letras da Uespi, pela Universidade de Sorbonne (França) e Universidade de Lisboa (Portugal).

As inscrições devem ser realizadas pelo site do evento. Confira a programação provisória do congresso.

ASCOM