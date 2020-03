TodosPelaCultura visa ajudar artistas piauienses em período de crise

O Projeto #TodosPelaCultura é uma iniciativa da Geleia Total, em parceria com a AP 304 Consultoria de Comunicação e a 1150 Produções, e tem como objetivo principal criar uma rede de assistência aos artistas que vivem da e para a arte, e estarão sem nenhuma renda neste momento. A iniciativa pretende arrecadar recursos para a produção de vídeos que serão transmitidos por meio das redes sociais. Ao todo serão 120 artistas beneficiados com a contratação dos serviços. A iniciativa irá produzir 30 vídeos com os artistas selecionados, mostrando o melhor da arte piauiense.



"Muitos artistas dependem completamente de eventos, shows, movimento nas ruas, para fazer sua arte e ter seu sustento, por isso esta crise afetou bastante toda a classe artística" explica Noé Filho, idealizador e coordenador da Geleia Total. "Ficar sem renda para comprar comida e produtos de higiene básicos é muito complicado. Por isso, pensamos nessa campanha para mobilizar pessoas que possam contribuir com qualquer quantia, para que possamos remunerar pelo menos 120 artistas e ainda vamos produzir vídeos com esses artistas mostrando sua arte e oferecendo opção de entretenimento piauiense para quem está em casa".

A arrecadação de fundos está sendo realizada pelo Catarse, plataforma de financiamento coletivo, e quem estiver em condições de apoiar, pessoas físicas ou jurídicas, pode contribuir com qualquer quantia pelo site www.catarse.me/todospelacultura. Dúvidas e mais informações, você pode entrar em contato pelo instagram da Geleia Total (@geleiatotal) ou pelo whatsapp 8 699802.6952.

Com o conteúdo produzido pelo projeto criará declamações de poesias piauienses, histórias animadas, contação de histórias e exposição de fotos de fotógrafos piauienses e ilustrações de artistas visuais. O material produzido contemplará diversos públicos, gostos, e faixas etárias, por exemplo, com histórias narradas e animadas voltadas para o público infantil.

A proposta da Geleia Total é dar assistência e, sobretudo, mostrar o trabalho desses artistas, atuando também como um canal de divulgação para a cultura piauiense. É também transformar esse momento de reclusão e preservação da saúde em uma oportunidade de dialogar com o Piauí, com os artistas piauienses.

A Geleia é um projeto que tem como missão a valorização da arte e cultura do Piauí, é um espaço de diálogo artístico e, desde 2014, atua no sentido de divulgar as produções artísticas produzidas no Piauí. Nesse momento o projeto objetiva fazer dessa intempérie uma oportunidade de contribuir com quem precisa, com as artes piauienses. Por isso a campanha #TodosPelaCultura chega como uma forma de aproximar quem tem interesse em ajudar artistas.

Biá Boakari