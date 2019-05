Theresina Hall se prepara para receber turnê do Legião Urbana

Já é neste sábado (30), a apresentação do grupo Legião Urbana em Teresina, no Theresina Hall. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que dividiram os palcos com Renato Russo na formação original, trazem a capital a turnê comemorativa pelos 30 anos de lançamento dos discos “Dois” e “Que País é Este”. O show promete relembrar grandes canções eternizadas como clássicos da música brasileira.



Todo o evento, segundo Alberto Moura, diretor de marketing do Sistema O DIA, está sendo preparado para levar o público a vivenciar uma experiência musical dos anos 1980. Legionários e fãs de clássicos da época irão se transportar para uma das décadas mais emblemáticas da música brasileira. Isso tudo através das atrações escolhidas, dos repertórios e da estrutura de som e iluminação.

“A gente está montando uma estrutura que começa com um lounge da FM ODIA, na entrada, que terá Aislan Leal como atração para recepcionar as pessoas. No palco do salão principal se apresenta DJ Carlos Kleber, abrindo a noite. Logo após o show do Legião entra Yuri, que leva o do pop rock dos anos 80. A estrutura de som e iluminação é da Tec Video e a instalação já está quase concluída”, detalha.



Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá em turnê de sucesso - Foto: Divulgação



Serão três espaços para assistir ao show: pista, front e camarote. O público que adquirir o camarote poderá contar com um open beer de cerveja Itaipava. Os ingressos seguem a venda através do site ingresse.com e ainda nas Óticas Diniz do Shopping Riverside e da Rua Barroso, no centro de Teresina. É possível garantir os ingressos também na bilheteria do Theresina Hall, que segue com atendimento sempre até às 20h.

O show

O grupo Legião Urbana sobe ao palco para comemorar os discos “Dois” e “Que país é este”, dois clássicos do rock brasileiro, lançados, respectivamente, em julho de 1986 e novembro de 1987. A partir deles, o grupo, mesmo com pouco tempo de estrada, já se tornava uma banda clássica e, também, atemporal. Mais de três décadas desde o lançamento, as canções dos dois álbuns ainda seguem cativando públicos de todas as idades.

Além de Dado na guitarra e Bonfá na bateria, o projeto conta com os vocais de André Frateschi, a guitarra e violão de Lucas Vasconcellos, os teclados e programações de Roberto Pollo e o baixo de Mauro Berman - que também assina a direção musical do show. No setlist da apresentação estão clássicos como “Tempo Perdido”, “Que País é Este”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Caboclo”.

A turnê fecha o ciclo de comemorações de lançamento da trilogia formada pelos três primeiros álbuns da banda, que começou com a turnê “Legião Urbana XXX anos”, do homônimo “Legião Urbana”, em 2015. Desse primeiro projeto, ao longo de um ano e meio, foram 100 apresentações para mais de 500 mil legionários de diferentes gerações e regiões do país.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia