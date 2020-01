A 3ª edição do The Vejo na Ponte, que este ano será Especial de Carnaval, está chegando também com a missão de distribuir gratuitamente mais de três mil tatuagens temporárias em apoio a uma campanha pela não violência contra mulher, idealizada pelo Coletivo Não é Não”. A ação quer levantar o debate sobre o combate ao assédio às mulheres em festas de carnaval.

A iniciativa, que é um trabalho em parceria das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) e Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM) e deve ocorrer durante os três dias de evento, foi pauta durante reunião realizada na última sexta-feira (17). Além disso, o Coletivo também estará durante todo o evento conversando com as mulheres sobre como curtirem esse período de folia com mais segurança.

Para a gerente de eventos da Semdec, Thayrinne Brito, ter o coletivo presente no evento é mais um momento importante e que agrega substancialmente à causa feminina na cidade. “O The Vejo na Ponte desta vez vem com uma pegada mais carnavalesca, então essa é a oportunidade ideal para que o Coletivo faça todo esse trabalho informativo, que flerta muito bem com os projetos da Secretaria da Mulher. A Prefeitura de Teresina apóia a iniciativa, pois a sociedade não tolera mais qualquer tipo de violência contra a mulher”, analisou.

Segundo a secretária executiva da SMPM, Maria Helena, a parceria com o movimento ajuda a intensificar as campanhas já desenvolvidas na cidade. “A importância da parceria mora justamente na intensificação, ainda maior, da reflexão e da orientação na busca pela ajuda e pelos serviços que dispomos na cidade, em especial o do Centro de Referência Esperança Garcia. Além da presença do Coletivo Não é Não, estaremos levando também a campanha “Marcas da Alegria”, que a Secretaria desenvolve”, comenta.

The Vejo na Ponte terá distribuição de tatuagens contra assédio de mulheres. Divulgação



De acordo com a embaixadora do projeto no Piauí, Luana Sena, a parceria entre o Coletivo, a Semdec e a SMPM veio no momento oportuno. “A parceria veio no momento certo porque a gente precisa minimamente de uma estrutura para estar nesses espaços, ou seja, essa é uma porta de entrada para que a gente possa acessar um número maior de mulheres. E o melhor é que nosso Coletivo tem tudo a ver com as bandeiras já levantadas pela SMPM. Casou demais”, comentou.

Ainda de acordo com embaixadora, a parte mais importante de todo o movimento é o momento da aplicação das tatuagens temporárias. “O momento da aplicação é a parte mais importante para nós do Coletivo, porque é no corpo a corpo que passamos a mensagem de combate à violência e a favor da liberdade da mulher. Então, enquanto nossas voluntárias estão aplicando a tatuagem, essas mulheres estão recebendo também informações e sendo conscientizadas”, completou Luana.

Com datas confirmadas para os dias 26 de janeiro e 02 e 09 de fevereiro, o Festival The Vejo na Ponte também volta para movimentar o Complexo Turístico Ponte Estaiada, desta vez para unir a alegria das férias com a do carnaval: é o The Vejo na Ponte Edição de Carnaval. As atrações da nova edição serão divulgadas em breve pela Semdec e Fundação Cultural Monsenhor Chaves (FMCMC).

