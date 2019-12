Teresina receberá a chegada de 2020 em grande estilo. A Prefeitura de Teresina está preparando o “Reveillon da Família”, uma grande festa para a virada de ano que acontecerá no dia 31 de dezembro, a partir das 17 horas, no Complexo Turístico da Ponte Estaiada.

Com atrações variadas e que atendem a todos os públicos, o intuito da grande festa é proporcionar uma virada de ano diferente para aqueles que escolhem passar esta data na capital. Além dos shows musicais em uma bela estrutura de palco, o público poderá contar também com show pirotécnico, praças de alimentação e espaço kids.

O prefeito Firmino Filho destaca que essa será uma festa para toda a família. “Estamos chegando ao final de 2019 e já no horizonte aparece 2020. Quando muda a folhinha do ano, as nossas esperanças, a nossa fé no futuro, são renovadas. É por isso que precisamos celebrar. Convido todas as famílias de Teresina para nos encontramos no Réveillon da Família que será festejado lá na Ponte Estaiada. Lá teremos várias atrações culturais, tanto para adultos, quando para crianças. Queremos fazer um réveillon em segurança, voltado para família e amigos. A Ponte será nosso grande ponto de encontro na noite do dia 31”, disse.



Teresinenses terão “Reveillon da Família” no Complexo da Ponte Estaiada. Divulgação



O Reveillon da Família é um evento realizado pela Prefeitura de Teresina, por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). Com segurança reforçada e assistência médica, os teresinenses contarão com nove atrações que vão se apresentar das 17h às 02h30.

Para o secretário da Semdec, Venâncio Cardoso, Teresina essa será uma festa que vai sanar a falta de programação nesta data, se tornando uma ótima oportunidade para movimentar o turismo e consequentemente a economia da cidade. “Cada vez mais o teresinense tem passado a virada do ano na cidade. Então nosso objetivo com esse evento é preencher a lacuna aberta pela pouca opção de programação cultural gratuita nesta data e aproveitar a oportunidade para movimentar economicamente Teresina. E, como bem pontua o prefeito Firmino, nosso objetivo é fazer uma festa com muita segurança para que família e amigos possam se encontrar e brincar, comemorar”, finaliza.

Folhapress