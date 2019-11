O prefeito Firmino Filho recebeu, nesta quarta-feira (20), o curador e criador de museus Marcello Dantas, para discutir ideias para o Museu da Floresta Fóssil e para o Museu da Imagem e do Som, que devem ser construídos e inaugurados em Teresina, até o final da atual gestão, em dezembro de 2020.

Dentre as ideias apresentadas e aprovadas pelo prefeito, está a inserção da vida e obra do poeta piauiense Torquato Neto, que deve compor um dos espaços do Museu da Imagem e do Som, que será construído no Centro de Teresina.





Teresina vai ganhar dois museus até dezembro 2020. Divulgação

“Acho brilhante a ideia de relacionar o nosso Museu da Imagem e do Som com a obra de Torquato Neto, que marcou a música popular e a cultura brasileira. Foi uma manhã de muita alegria ver estas ideias, que em breve se transformarão em realidade para a nossa população e funcionarão como atração turística e como forma de marcar a nossa identidade”, disse Firmino Filho.

Marcello Dantas afirma que a ideia é criar dois museus originais, que sejam capazes de criar vínculos afetivos da população com os espaços. “Estamos começando a mapear o material para que a gente consiga criar um museu original, tanto na parte histórica, com personagens muito fortes e interessantes, quanto na parte arqueológica e geológica, que é lidar com o território e a memória mais ampla de um tempo de milhões de anos e de um tempo presente. Vamos tentar criar alguma coisa que a gente se orgulhe de fazer e algo muito peculiar e singular”, afirmou.

ASCOM