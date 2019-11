Teresina traz campanha de Natal com R$ 100 mil em premiação

A partir do dia 2 de novembro toda a magia do Natal chega ao Shopping. Para o Teresina Shopping, o mais importante e o melhor presente neste Natal, é ser presença na vida das pessoas. É estar presente e acrescentar algo de bom ao próximo, essa é a verdadeira magia do Natal!

Por isso, em 2019 a campanha é com o tema ‘Teresina Shopping: Presente no seu Natal’. Por que ser presente é melhor ainda com presentes do Teresina Shopping. A campanha contempla promoção de Natal, decoração e campanha social.

A decoração do Teresina Shopping chega com o tema “Presente no seu Natal”. A árvore central tem aproximadamente 15m de altura, enfeites como laços vermelhos com detalhes em dourado, estrelas, galhos de folhas e bolas douradas e vermelhas com textura, lisas e foscas. Ela fica sobre uma caixa de presentes gigante.

Dentro da caixa, um labirinto de espelhos, com piso e teto de LED confundem os visitantes e criam um ambiente divertido e instagramável para compartilhar com os amigos nas redes sociais. Além disso, alguns lounges ficam espalhados pela decoração para atrair quem deseja tirar muitas fotos: uma caixa de presentes para que o visitante possa entrar, bancos em formato de bolas de Natal e um urso de mais de 1,70m de altura para ser abraçado, sentar no colo, entre outras poses criativas.

Para a decoração ficar ainda mais divertida e interativa, tem uma roda gigante, com 7,5m de altura e capacidade para 12 crianças. E para completar a festa, o Papai Noel receberá as crianças em seu trono que estará posicionado dentro de uma enorme caixa de presente. Os horários são de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos das 14h às 20h.

O Teresina Shopping ainda traz uma decoração externa cheia de luzes e magia com uma árvore de 22m, lembrando os 22 anos do Teresina Shopping. A área ainda terá vários presentes e cenários para fotos.

Chegada do Papai Noel

Claro que nessa grande festa, o Papai Noel é um dos principais convidados. A chegada do Bom Velhinho será em grande estilo. Ele chega no Teresina Shopping no dia 03 de novembro, a partir das 17h. A festa será no estacionamento externo da entrada quatro, com espetáculo nacional, show musical dos palhaços Bolim Bolão, carreata pela cidade e a tradicional Parada de Natal pelos corredores do shopping.

Uma das atrações é o espetáculo do grupo nacional Ligia Aydar, ‘A Fábrica de Presentes do Noel’ com uma linda e encantadora história de Natal.

Padrinhos do Bem

E que tal ser presente no Natal de uma criança? Na campanha social “Padrinhos do Bem” os clientes escolhem uma criança de uma das instituições parceiras para apadrinhar e presentear neste Natal.

Para escolher basta se dirigir aos totens localizados no térreo, próximo a Mr. Cat, e piso superior, na Central de trocas, ou pelo site da campanha www.teresinashopping.com.br/padrinhosdobem

As crianças que podem ser apadrinhadas são das instituições: Casa do Maninho; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Casa Esperança e Vida e Projeto Renascer na Alegria. Todos os presentes serão entregues nas instituições com a presença do Papai Noel.

Promoção Vira Presente

No Natal do Teresina Shopping ainda tem promoção com muitos prêmios. Serão R$ 100 mil em cartões presentes Credi-shop de até R$ 500. Na campanha promocional ‘Vira Presente’, a cada R$200 em compras, o cliente tem direito a uma chance na ‘Raspadinha Digital’ para concorrer aos cartões presentes de R$ 100, R$200, R$300, R$400 e até R$500.

A Raspadinha é online e pode ser feita pelo cliente diretamente do seu celular com mais rapidez e praticidade. Para acessar basta instalar o APP da promoção, por meio do QRcode, presente nas peças promocionais espalhadas pelo shopping ou através do link: www.teresinashopping.com.br/natal e realizar seu cadastro.

Em seguida é só ler o QRcode disponível nas notas fiscais, raspar e concorrer até R$500 para presentear quem você quiser. Os cartões, só poderão ser utilizados nas lojas do Teresina Shopping, que aceitam a bandeira Credi-shop.

Para os clientes que preferirem acessar o sistema no Teresina Shopping, também estarão disponíveis totens de autoatendimento no shopping para acessar a Raspadinha. O espaço fica localizado na Central de Trocas, no piso superior, próximo à Praça de Alimentação II.

Da Redação