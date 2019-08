Teresina Shopping recebe Museu do Videogame Itinerante

Um dos mais visitados eventos de videogames do país chegará dentro de alguns dias ao Piauí. De 3 a 18 de agosto, das 15h às 21h (domingo a sexta-feira) e das 12h às 21h (sábado), o Teresina Shoppingserá um dos shoppings a receber o Museu do Videogame Itinerante em 2019. Com entrada totalmente gratuita e aberta ao público, serão mais de 300 consoles de todas as gerações em exposições, dezenas de consoles antigos para jogar, além de trazer Palco Just Dance, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes e as áreas PlayStation VR, Nintendo Switch e XBOX ONE X. Entre as atrações estão o brasileiro bicampeão mundial de Just Dance, Diegho San, bem como o concurso de cosplay e o encontro K-POP.

O Museu do Videogame Itinerante, que recebe cerca de 5 milhões de visitantes ao ano, é o primeiro do gênero do país registrado pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus. Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris.

A exposição totalmente interativa resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos videogames. De acordo com o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima, entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

Além das ilhas de antigos, o Museu do Videogame Itinerante também tem espaço para as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos da PlayStation em totens multimídia com PlayStation 4 já conhecidos nos grandes eventos de games no Brasil e no exterior. Além disso, é possível também pilotar supermáquinas em cockpits para PS4 que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real.

Outra área de destaque será a do PlayStation VR, na qual os visitantes poderão experimentar, gratuitamente, a nova tecnologia de realidade virtual para os consoles PlayStation 4. Para os amantes da Nintendo, o evento contará também com a área do Switch, novo console da companhia japonesa que será uma mistura de console e portátil. Os visitantes também poderão conhecer e jogar no novo console da Microsoft: o XBOX ONE X.

Para aqueles que curtem dançar e suar a camisa, uma outra atração no evento será o palco Just Dance. Nele, o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento. Os mais bem colocados poderão, inclusive, participar do concurso Just Dance, da Ubisoft, e faturar brindes e prêmios.

Um dos momentos mais aguardados será o concurso de Cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames.

Cronograma de torneios Museu Do Videogame Itinerante -Teresina Shopping

05/08 (SEG – 19H): River Raid – ATARI 2600

06/08 (TER – 19H): Ultimate Mortal Kombat 3 – SNES

07/08 (QUA – 19H): KOF 2002 – NEO GEO AES

08/08 (QUI – 19H): International SuperStar Soccer Deluxe – SNES

09/08 (SEX – 19H): Street Fighter 2 – Super Famicom

10/08 (SÁB – 16H): FIFA 19 – Xbox One

11/08 (DOM – 16H ÀS 18H) – Encontro K-Pop

11/08 (DOM – 17H): Pro Evolution Soccer 2019 – PS4

12/08 (SEG – 19H): DRAGON BALL Z – PS4

13/08 (TER – 19H): Street Fighter V Arcade Edition – PS4

14/08 (QUA – 19H): Mário Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

15/08 (QUI – 19H): Naruto Storm 4 Revolution – Playstation 4

16/08 (SEX – 19H): Mortal Kombat 11 – Playstation 4

17/08 (SAB – 18H): Concurso de Cosplay – Desfile Individual

18/08 (DOM – 18H): Final Just Dance 2019

