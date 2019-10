Teresina Shopping leva clientes para Show do Fagner no Theresina Hall

Já pensou ganhar ingressos para curtir o show do Fagner com toda a família? A partir do dia 1º de outubro, o Teresina Shopping realiza promoção que vai levar clientes para o show “Quem me levará sou eu”, que acontece no dia 09 de novembro no Theresina Hall.

Para participar é super fácil. A cada R$200,00 em compras no Teresina Shopping, o cliente ganha uma chance no Giro Premiado e concorre a uma mesa com quatro cadeiras para assistir ao show do Fagner com toda a família. Uma oportunidade para cantar grandes sucessos como “Borbulhas de Amor”, “Canteiros”, “Deslizes” e “Espumas ao Vento”.

Foto: Divulgação

Os clientes podem trocar seus cupons na Central de Troca do Teresina Shopping. O espaço fica no piso superior, próximo à Praça de Alimentação. A Central funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. A promoção segue até o dia 27 de outubro.

Além da apresentação, Fagner também realizará o lançamento de seu livro “Quem me levará sou eu” e uma sessão de autógrafos no Teresina Shopping com entrada gratuita. Será no dia 08 de novembro.

Da Redação