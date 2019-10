Teresina Shopping fecha programação especial para os dias 9 a 13 de outubro

Para proporcionar pura diversão à criançada, neste mês dedicado a ela, o Teresina Shopping programaou cinco dias para alegrar ainda mais as crianças: É a Espetacular Semana da Criança, a ser desenvolvida no período de 9 a 13 próximos, na Praça de Eventos II, com um mundo de brincadeiras, teatro e muito mais.

Dentro da programação ainda acontece o Encontro de Bonecos de Teresina (Bonecarthe), um festival de teatro de bonecos realizado pela Fundação Monsenhor Chaves. Serão dias de apresentações encantadoras com objetivo de deixar a criança plenamente identificada com seu contexto lúdico.

O Bonecarthe terá apresentação do Grupo Vagão, composto pelos palhaços Beijú, Batata e Cuscuz, e também a presença do Grupo de Teatro 'Só Olhar Teatro de Lambe Lambe' com a peça Odete a Vedete.



A meninada será a dona da festa que terá duração de cinco dias - Foto: Divulgação



No evento, a animação também será garantida com desfile de bonecos gigantes (Cia do Riso); O Cavaleiro Das Águas (Cia Calunga); Caixa de Chocolate (Cia Isaque); O Casamento do Zé Pretim (Cia Mamularte); O sapo encantado (Cia do Riso); Encantarias de Cassimiro (Cia Ricardo Moreira); As Aventuras de Jeca Valen- tão (Grupo Biboca).

Além de teatro de bonecos, a programação da Espetacular Semana da Criança ainda terá as apresentações teatrais: 'Sapo Severino'; 'Aladim'; 'Quem quer ser um super herói' e 'A Bela e a Fera'. A diversão no Teresina shopping também é garantida com diversas outras atrações, como o Alaska Neve com neve de verdade; Mundo dos Unicórnios com piscina de bolinhas e unicórnio gigante; Slime Mania para aprender fazer a massinha do momento; Casa 106 para sustos e muito suspense; Coisa de Artista e muito mais.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho