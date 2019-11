Teresina Shopping e Projeto Música Boa na homenageiam o samba

Dia 2 de dezembro é celebrado o Dia Nacional do Samba. O estilo musical genuinamente brasileiro vai ganhar uma comemoração especial no Teresina Shopping em parceria com o Projeto Música Boa, o ‘Samba da Velha Guarda’.

Será na segunda-feira (2), a partir das 19h, na Praça de Alimentação do piso superior. A homenagem é um lindo tributo aos grandes compositores que fizeram a história do Samba no Brasil como Paulinhoda viola, Nelson Cavaquinho,Noel Rosa e Cartola.

“Eles serão homenageados por grandes intérpretes do cenário musical de Teresina. BeatriRainer, Paula Milena, Iane Leal, Flávio Moura, Zé Roraima, Bertone Martins, Iuri Rodrigue e Ricardo Aurelli farão parte desse belíssimo time do samba de nossa cidade”, explica.

Marcinho da Cuíca, músico,produtor e idealizador do Projeto Música Boa. Além de belas interpretações, o público também irá prestigiar grandes músicos piauienses. O violonista Wellington Torres, Marcinho da Cuíca, Beto Ribeiro, cavaquista, Bruno Moreno, baterista, Micael, flautista e o pandeirista Willames Carlos estão entre os convidados.

Música Boa surgiu em agosto com o especial em tributo aos grandes nomes da música brasileira. De lá para cá, o projeto vem desenvolvendo ações de valorização da música nacional com a interpretação de artistas locais. “O objetivo é trazer de volta a boa música e canções que marcaram a história da música popular brasileira”, finaliza Marcinho da Cuíca.

Ascom