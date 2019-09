Teresina recebe workshop de Cinema e Fotografia

Entre os dias 09 e 13 de setembro, profissionais da área do cinema/TVs, fotografia, alunos dos cursos de Cinema, Comunicação Social e profissionais independentes da área recebem um laboratório de cinematografia e fotografia com os cineastas Tizuka Yamasaki e Ricardo Favilla.

O workshop acontece de 15h às 19h no Teatro Torquato Neto, no Club dos Diários e as inscrições custam R$ 50,00 feitas pela internet. O credenciamento inicia na segunda às 14h.

O Laboratório de Cinematografia e Fotografia - LAB - Cinema e Fotografia é um evento piloto. O projeto irá realizar workshop, cursos, oficinas e palestras com renomados cineastas, produtores, técnicos de som para cinema, diretores de cinema, roteiristas e fotógrafos, com a proposta de capacitação para uma fomentação do mercado de cinema, TVs, Produtoras e fotografias de Teresina possibilitando o fortalecimento deste eixo profissional e do mercado de trabalho em nossa capital.

Realizado pela Ipê Produções Audiovisuais, com patrocínio do Armazém Paraíba, através do Siec, Secult, Governo do Estado, recebe o apoio da Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Monsenhor Chaves, Complexo Cultural Club dos Diários, TV Antares, RDC - Rio de Cinema Produções Culturais.

O workshop terá como foco Roteiro, Direção e produção cinematográficos. Serão três diferentes Filmes por dois diretores autores com palestras, debates e oficinas de capacitação.

Um projeto de capacitação e atualização de realizadores audiovisuais utilizando-se de três recentes produções brasileiras de formatos e gêneros diversos roteirizadas, produzidas e dirigidas por Tizuka Yamasaki e Ricardo Favilla, premiados e respeitados cineastas com muitos anos de atuação de sucesso no mercado cinematográfico e de televisão.





Laboratório de Cinematografia e Fotografia em Teresina. Reprodução

Basicamente, o workshop oferecido compõe-se da utilização de três recentes obras audiovisuais brasileiras de diferentes formatos e gêneros para servirem de base.

O primeiro é o longa-metragem de Ficção “Encantados”, realizado para ser lançando primeiro nos cinemas e em festivais nacionais e Internacionais (onde foi premiado) e que já se encontra nos Pay-per-views das televisões e brevemente nas plataformas do sistema Globo (streaming, Tv Fechada e Aberta).

O segundo é o Telefilme histórico em formato Documentário Dramatizado (Docudrama), “1817 - A Revolução Esquecida“; produzido sob encomenda para a Televisão Aberta e Internet, mas que diante do sucesso pelo uso inovador da linguagem de narrativa educacional ganhou uma versão para ser exibido nos Cinemas e também foi integrada nas plataformas de Video on Demand (NOW), das tvs fechadas e presença na web.

Além disso, recebeu uma laureação internacional: o Premio TAL (Television America Latina) de melhor Telefilme na categoria Ficção em 2018. O terceiro filme é “Ziraldo Cria a Turma do Perere. DOC”, um Longa-Documentário inédito realizado para lançamento em plataformas de streaming, mas que também ganhou formato cinematográfico e televisivo ao ser escolhido pela Distribuidora O2 Play para ser potencializado como produto de Cinema e Televisão.

Para participar da oficina, é necessário o cadastro e pagamento de inscrição, que é feito através do link abaixo. Para participação, é necessário a comprovação da taxa e formulário:https://docs.google.com/forms/d/1NIxMWKNmBVrz0AtwUNi4_eaibclHaMPx0uBg-d1Czu4/edit

Contatos para entrevistas:Leide Sousa - whatsapp – 86-99958-6184 Email:[email protected] RicardoFavilla [email protected] WhatsApp (21) 99649 6655

