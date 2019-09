Teresina recebe espetáculo do grupo Gumboot Dance Brasil

O grupo paulista Gumboot Dance Brasil apresenta o espetáculo de dança “Subterrâneo” e o espetáculo de repertório “Yebo” em Parnaíba e Teresina pelo Palco Giratório. Em Parnaíba, além das apresentações, também acontece a oficina “Gumboot Dance”. A classificação é livre e a entrada é 1kg de alimento não perecível.



Criado em 2008 a partir da pesquisa do bailarino e coreógrafo Rubens Oliveira, o grupo tem como proposta pesquisar e difundir a técnica Gumboot por meio de workshops e apresentações. Gumboot Dance (dança de botas de borracha) é uma forma de dança popular criada no século XIX pelos trabalhadores das minas de ouro e de carvão da África do Sul.

O espetáculo “Subterrâneo” traça um paralelo entre a experiência dos mineiros africanos do século XIX e a sobrevivência da população negra e periférica das grandes metrópoles brasileiras nos dias de hoje.

Já “Yebo” se remete às origens da Gumboot Dance, abordando a exploração tanto das minas como dos sete povos levados para extração do minério, a criação de um dialeto sonoro a partir das batidas nas botas de borracha, a espera das mulheres por seus maridos mineiros durante a temporada de exploração das minas e a celebração dos raros momentos de lazer dos mineradores.

Confira abaixo a programação completa nas duas cidades:

PARNAÍBA

Espetáculo Subterrâneo

21/09 | 19h | Teatro do Sesc Avenida | Entrada: 1kg de alimento não perecível

Oficina Gumboot Dance

22/09 | 14h | Sesc Avenida | Inscrição: 1kg de alimento não perecível | Público-alvo: artistas, comerciários, dependentes e usuários, estudantes e comunidade em geral | 20 vagas

Espetáculo de repertório Yebo

23/09 | 19h | Teatro do Sesc Avenida | Entrada: 1kg de alimento não perecível

TERESINA

Espetáculo de repertório Yebo

25/09 | 19h30 | Theatro 4 de Setembro | Entrada: 1kg de alimento não perecível