Teresina recebe 14ª Balada Literária nos dias 27 e 28 de agosto

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) realiza, nos dias 27 e 28 de agosto, a programação 14ª Balada Literária, no Complexo Cultural Theatro 4 de Setembro, em Teresina. Nesta edição, o encontro homenageia Paulo Freire e Élio Ferreira e as atividades integrarão a programação do Festival de Teatro Lusófono (FestLuso2019). O evento também receberá o escritor português Valter Hugo Mãe.

A Balada Literária, organizada pelo professor Wellington Soares, é uma extensão do evento homônimo que ocorre no Brasil, organizado pelo escritor Marcelino Freire, cujo objetivo é divulgar escritores contemporâneos em suas mais variadas vertentes. A partir disso, o encontro reúne corpo docente da Uespi das áreas de Letras, História e Pedagogia, além de atrações convidadas em um debate sobre temas como as mesas-redondas “Itinerário Poético: Das Performances de Rua à Afirmação da Negritude” e “A Leitura do Mundo Precede a Leitura das Palavras”.



Foto:Reprodução

Na Uespi, a balada já passou por três campi (Floriano, Oeiras e Parnaíba) e contou com a presença de alunos e professores dos cursos de Letras, Pedagogia, História, Enfermagem, Geografia, Biologia, Educação Física e estudantes secundaristas das escolas municipais.

Os alunos tiveram a oportunidade de discutir sobre cultura e poesia de uma forma dinâmica. A aluna Kássia Tapety, do curso de Pedagogia de Floriano, destaca que o projeto é uma melhor forma de enxergar a Literatura. “Achei que o projeto vem com uma proposta interessante, como o próprio Marcelino Freire diz: ‘celebrar a Literatura sem frescura’ nos diverte, trazendo fundamentação teórica, nos dando oportunidades de conhecer e nos aprofundar nos autores homenageados, importante para todos da academia. Vejo, principalmente, para mim, como futura cientista da educação”, ressalta a estudante.

A estudante do curso de Letras Português de Floriano, Sara Araújo, disse que é importante a Uespi receber um evento de integração entre escritores, professores e estudantes da área de Letras. “Eventos como esses são necessários, pois contribuem para a disseminação do conhecimento e legado deixado por Paulo Freire e Élio Ferreira”, afirma a graduanda.

O encerramento da 14ª edição da Balada Literária é aberto e gratuito para toda a comunidade acadêmica e população em geral. Os participantes irão contar com palestras, mesas-redondas e uma apresentação cultural entre os dias 27 e 28.

FestLuso 2019

A integração da literatura com a música ganha agora um novo aliado: o teatro. A parceria entre a Balada Literária e o organizador do FestLuso foi selada na presença do diretor do teatro João Vasconcelos, grande incentivador de eventos que fazem parte do calendário cultural do Piauí.

Wellington Soares, curador da Balada em Teresina, afirma que a parceria se deu pela necessidade de unir esforços. “Os dois eventos valorizam a cultura em Língua Portuguesa em diversas manifestações artísticas, pontos importantes para valorização cultural”, pontua o professor.

Para Francisco Pellé, integrante do Grupo Harém de Teatro, organizador do FestLuso, inserir a Balada Literária na programação do festival concretizou uma necessidade. “É de extrema importância homenagear Paulo Freire nestes tempos em que a educação pública corre o risco de ser drasticamente reduzida ou privatizada no Brasil”, conclui o artista.

O lançamento dos eventos será no dia 15 de agosto no Theatro 4 de Setembro, às 20h, com show das bandas piauienses Alma Roots e Batuque Elétrico.

ASCOM