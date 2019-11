Nesta terça-feira (26), o Palácio da Música de Teresina estará com o projeto Terça Maior, que traz a musicalidade teresinense com a cantora Cami Rabêlo, em um show de repleto de animação e muita experimentação sonora. A apresentação acontece a partir das 19h30, com entrada franca.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves (FMC), o Projeto Terça Maior tem como objetivo a produção e criação musical piauiense, proporcionando a aproximação de artistas e público com shows gratuitos, valorizando ainda mais a produção local.

O projeto acontece quinzenalmente dependendo da agenda do Palácio da Música e dos eventos promovidos pela FMC. Para essa semana, Cami Rabelo traz um espetáculo em forma de poesia com canções autobiográficas.



Terça Maior traz a musicalidade de Cami Rabelo. Divulgação



Cami percebeu-se compositora aos 12 anos, quando compôs a sua primeira canção, intitulada “De Louça”, embora já tenha experimentado a escrita ainda na infância, através de poemas. Vinda de família de músicos de Teresina, cresceu em contato com os mais diversos e importantes artistas do estado. E como ela mesmo afirma, é o “resultado da soma de muitos e de todo mundo”.

Suas composições são em maioria autobiográficas. O novo trabalho, intitulado “Reconectar” traz referências ao seu processo de autoconhecimento, referências a espiritualidade. “Conectar e Reconectar, com a terra, com o fogo a água e o ar, com o invisível e o meu lugar”, explica.

O Palácio da Música fica localizado no cruzamento das ruas Treze de Maio e Santa Luzia, N° 1241, Centro. Além do Terça Maior, o Palácio traz uma variedade de eventos durante toda a semana com entrada franca.

ASCOM