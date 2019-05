Suspense, documentário nacional, drama e aventura em grandes produções

“Antártica por um Ano” tem exibição no sábado, dia 1º, às 11h. O documentário mostra um grupo de brasileiros que, por iniciativa da Marinha do Brasil, passa um ano inteiro na Antártica, dentro da EACF (Estação Antártica Comandante Ferraz). Eles dividem a sua experiência de passar tanto tempo consecutivo neste local isolado e inóspito.



Já “Inferninho” tem pré-estreia no domingo, 2, às 10h30. No filme, Deusimar (Yuri Yamamoto), dona do Inferninho, um bar que é mais um refúgio, quer ir embora para um lugar distante. Jarbas (Démick Lopes), um marinheiro que acaba de chegar, quer ficar. Um amor começa a nascer entre os dois capaz de mudar tudo, desde suas vidas, ao bar e as pessoas em volta deles.

“Rocketman ”, filme que conta a trajetória do tímido Reginald Dwight (Taron Egerton), que se transformou em Elton John, ícone da música pop é lançamento nacional. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin (Jamie Bell) e o empresário e o ex-amante John Reid (Richard Madden).

Uma garota usa uma máscara do Hulk e uma corrente no tornozelo para esconder seu gênero, e ajuda o pai, um viciado atormentado, a cuidar de um campo de beisebol abandonado, onde os traficantes jogam. Um dia, o pai da menina é chamado para tocar em uma festa organizada por um traficante e ele não tem escolha senão levar sua filha junto. No dia seguinte, Hulk acorda cercada pelo caos e pela morte e precisa lutar por sua liberdade. Este é o enredo do drama mexicano “Compra-me um Revólver” mais uma estreia imperdível. O filme se passa em um lugar no futuro próximo, onde as mulheres estão desaparecendo gradativamente.

A história de Godzilla volta aos cinemas essa semana. Em “Godzilla II - Rei dos Monstros”, os integrantes da agência Monarch precisam lidar com a súbita aparição de vários monstros gigantescos, dentre eles o mítico Godzilla, que a todo instante brigam entre si.

Outro lançamento é o suspense “Ma ”. No filme, Maggie e seus amigos, todos menores de idade, estão tentando descolar bebidas alcóolicas em um supermercado quando conhecem Sue Ann (Octavia Spencer), uma mulher adulta que usa sua identidade para ajudá-los. Além de fornecer as bebidas, ela decide oferecer sua casa para que eles organizem uma festa com o pessoal do colégio. Os eventos acabam se tornando uma rotina do grupo, até que os jovens começam a identificar um comportamento estranho da dona da casa, que se torna cada vez mais controladora.

Marco Antônio Vilarinho