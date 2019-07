Suspense, ação, drama e aventura em cartaz no Cinemas Teresina

Nesta semana, os Cinemas Teresina prepararam uma programação variada com suspense, drama, comédia, ação e aventura, para que o público possa se divertir nestes últimos dias de férias. Entram em cartaz longas para todas as idades, contemplando toda a família em pré-estreias, estreias e lançamentos nacionais.

Com pré-estreia neste sábado (27), às 11h, o documentário francês “Varda por Agnès” expõe os processos de criação da diretora francesa Agnès Varda e revela sua experiência com o fazer cinematográfico. No domingo (28), outra pré-estreia imperdível: às 10h30, exibição do filme “Rafiki”, Kena (Samantha Mugastsia) e Ziki (Sheila Munyiva) são grandes amigas, apesar da rivalidade política de suas famílias. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. O drama, que fez parte da seleção oficial da Mostra "Um Certo Olhar" do Festival de Cannes 2018, é dirigido pela queniana Wanuri Kahiu.



"Vanda por Agnès", pré-estreia no sábado, às 11h, no Cine Teresina 4 - Foto: Divulgação



A comédia "As Trapaceiras" entra em cartaz em lançamento nacional: no enredo, Josephine (Anne Hathaway) e Penny (Rebel Wilson) são duas manipuladoras conhecidas pela arte de extorquir milionários por quem fingem estar apaixonadas. O caminho delas se cruza quando ambas procuram por um novo alvo. Apesar de competirem pela fortuna de Thomas Westerburg (Alex Sharp), astrapaceiras logo descobrem que talvez tenham mais chances de sucesso se trabalharem juntas.

Outra novidade desta semana é o suspense “Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal”. A cinebiografia conta a história do serial killer Ted Bundy (Zac Efron), um dos psicopatas mais famosos e perturbadores dos EUA. A trajetória do assassino, que tinha fama de sedutor e conquistou várias fãs, é contada pelo ponto de vista das mulheres que se envolveu: Liz Kendall (Lily Collins) e Carole Ann Boone (Kaya Scodelario).

Uma surpresa agradável é o longa “O Mistério do Gato Chinês”. A história se passa durante a dinastia Tang, na China, quando um gato misterioso começa a atacar altos membros da Corte Imperial, provocando várias mortes. O chinês Bai Letian (Huang Xuan) e o monge japonês Kûkai (Shôta Sometani) decidem unir forças para solucionar o mistério por trás do animal místico. Eles descobrem segredos na história da nobreza, envolvendo uma bela concubina amada pelo Imperador, mas rejeitada pelo povo. O gato representaria, na verdade, o acerto de contas por um crime nunca solucionado.





"O MIstério do Gato Chinês", lançamento nacional



Além dos filmes “Eu Não Sou uma Bruxa” e “A Costureira de Sonhos”, que tiveram pré- -estreia semana passada, ainda permanecem em cartaz O Rei Leão; Annabelle 3: De Volta para Casa; Homem-Aranha: Longe de Casa; PETS: A Vida Secreta dos Bichos 2 e outros.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho