Super-heróis e personagens do universo infantil da TV são fantasias preferidas

As lojas que trabalham com fantasias para o Carnaval já estão com seus estoques com os modelos mais procurados pela clientela infanto-juvenil e adulto nesse período de festa carnavalesca. A preferência da criançada vai de super-heróis como Batman e Capitão América a personagens e figuras tradicionais de estórias infantis da televisão e dos filmes. Nesse período de folia quando as escolas realizam seus bailes infantis de carnaval, pais buscam alugar fantasias para seus filhos.

Esses modelos de fantasias infantis garantem a diversão de meninos e meninas de todas as idades nesse período de folia, diversão, ótima oportunidade para brincar de "faz-de-contas". As crianças se transformam em piratas, odaliscas, homem aranha, bruxas, abelhinhas, mulher maravilha, princesa, sereia e tudo mais que a imaginação permitir. Ao invés de comprar, muitos pais preferem alugar fantasias para seus filhos caírem na folia com muito estilo.



A criançada quer se sentir um personagem de muita ação - Foto: Elias Fontinele/O Dia



A atendente Maria da Cruz, da Casa do Parabéns, localizada na Avenida Campos Sales, centro Norte de Teresina, diz que a loja dispõe de uma variedade de fantasias tradicionais atendendo a imaginação da criançada. São fantasias de pirata, Batma, Capitão América, Super Homem, Homem e Mulher Aranha, Unicórnio, Ladybug, Thor, Huck, Corujita, personagens do Toy Story, Boneca Lor e personagens da Disney como Mickey Mouse, Minnie e tantos outros que tornam a alegria da garotada. "Além de alugar essas fantasias por um preço único, R$ 50,00, vendemos também", informou a vendedora.

Pioneira no ramo de aluguel de roupas infantis há mais 30 anos, a Beth Criação também localizada na Avenida Campos Sales disponibiliza uma variedade de opções de fantasias e as mais procuradas, segundo a vendedora Bruna Butielly, são modelos de unicórnio, corujita, Ladybug entre outras fantasias para meninas. Para meninos, Homem Aranha, Hulk, Batma e Thor. "Fantasias de super-heróis são bastante procuradas. Sem falar dos adereços, como maxi tiaras, máscaras e tantos outros enfeites coloridos que fazem a alegria da criançada", ressalta Butielly.

As vendedoras dessas lojas informam que as encomendas de fantasias infantis já começaram principalmente por pais que têm seus filhos na rede particular de ensino, porque véspera do Corso de Teresina e do período carnavalesco esses estabelecimentos de ensino realizam seus bailes infantis.

Luiz Carlos Oliveira, do Jornal O Dia