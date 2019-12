Star Wars: A Ascensão Skywalker terá pré-estreia nos Cinemas Teresina

‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’ chega a telona com pré-estreia na madrugada de quarta-feira (18) para quinta-feira(19). No enredo do novo filme da saga criada por George Lucas, com o retorno do Imperador Palpatine, todos voltam a temer seu poder e, com isso, a Resistência toma à frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Treinando para ser uma completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren (Adam Driver), que também se encontra em conflito pela Força.



Também tem a pré-estreia de ‘Deus é Mulher e seu Nome é Petúnia’, no domingo (22) às 10h30. Todo dia 19 de janeiro, um ritual único é realizado na Macedônia. O pároco mais importante de cada cidade lança uma cruz no rio, e centenas de homens mergulham para alcançá-la, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano. Na pequena vilda de Stip, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito. Petrunya, mulher de 31 anos que está solteira e desempregada, mergulha para pegar a cruz e se torna a vencedora. Mas o povo de sua cidade não permitirá que ela seja reconhecida como tal.

O documentário nacional ‘Rosa Azul de Novalis’ é outra novidade nas salas dos Cinemas Teresina. Marcelo é um dândi na faixa dos seus 40 anos que possui uma memória fora do comum. Ele é capaz de reviver memórias familiares distantes com perfeição e diz recordar de suas vidas passada detalhadamente: em uma delas, ele foi Novalis, um poeta alemão que perseguia uma rosa azul incessantemente. No entanto, Marcelo ainda não descobriu o que persegue em sua existência atual.

Os Cinemas Teresina ainda trazem a reestreia do sucesso nacional ‘Bacurau’ e na mesma sessão a exibição do curta ‘Mens Sana’. Em ‘Bacurau’, pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores do pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região e chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Já o curta ‘Mens Sana’ faz uma crítica ferrenha ao culto do corpo por meio do cinema de gênero: um filme de zumbi.

O Som da Imagem

E de presente de Natal para o público teresinense, os clássicos do cinema serão executados ao som da Orquestra Sinfônica de Teresina. O Teresina Shopping e os Cinemas Teresina realizam o espetáculo ‘O Som da Imagem’. Nos dias 21 e 22 de dezembro, a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) toca a trilha sonora de filmes clássicos. O espetáculo fará um retorno às origens do cinema, exibindo algumas obras cinematográficas realizadas no período de 1895 a 1927. A projeção dos filmes será acompanhada ao vivo pela Orquestra Sinfônica de Teresina, na regência do maestro Aurélio Melo. Ainda teremos a presença do crítico de cinema Marden Machado para falar sobre o início da Sétima Arte.