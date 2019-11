SOS Ressaca fará o menu pós-festa do show de Fagner

A expectativa para o show do cantor e compositor Fagner cresce com a chegada do mês de novembro: a grande festa, com a turnê "Quem me levará sou eu" acontece dia 9, no Theresina Hall. Fagner, um dos ícones da Música Popular Brasileira, cantará seus grandes sucessos, dentre eles "Canteiros", "Quem me levará sou eu", "Asa Partida" e "Noturno". Além do menu principal, preparado pelo restaurante Nelore Premium. O Sistema O Dia pensou no pós- festa, na ressaca depois de toda a movimentação do grande show do cantor cearense.

E para preparar uma comida característica dos teresinenses o SOS Ressaca foi convidado a trazer um cardápio com caldo e comidas típicas do Nordeste. Como conta o proprietário do restaurante delivery Bruno Almeida.

“O SOS Ressaca é uma empresa criada após eu ter uma ressaca e procurar por algum caldo na cidade. E os restaurantes que tinham serviço de entrega, não possuía a qualidade que eu queria. Portanto tive a ideia de oferecer algo que os teresinenses têm como tiradores de ressaca. Mão de vaca, panelada, caldo de carne, feijoada e o diferencial é o risoto de mãos de vaga que é um sucesso”, diz Bruno Almeida.



Fagner, em grande show com a turnê "Quem me levará sou eu", aplaudida em todo o Brasil - Foto: Divulgação



Com quase um ano no mercado alimentício na capital, o SOS Ressaca vai oferecer um cardápio peculiar de fim de festa, no show Fagner. Será possível comer panelada, caldo de carne, hot de prato e talvez o famoso risoto de mão de vaca. Portanto, a grande noite do dia 9 de novembro promete momentos inesquecíveis. Tudo isso foi pensado para deixar o público bem à vontade, saboreando pratos deliciosos, característicos da culinária nordestina.

“Por ser comida que é tradição, o nosso cardápio é a combinação perfeita, após um show do Fagner e tendo tomando alguma bebida alcoólica. E além de pratos individuais de um tamanho considerável para a pessoa comer ou levar para casa. Nós teremos opções de um menu sem acompanhamentos, que são mais em contas. Tem tudo pra dar certo”, finaliza Bruno Almeida.

O restaurante caseiro que tem serviços de entrega delivery funciona de quinta a domingo das 9h às 14h. Para fazer pedido no SOS Delivery entre em contato com o (86) 9 8155-9636.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia