Sistema O Dia prepara programação especial para o aniversário de Teresina

Teresina completa 167 anos no dia 16 de agosto. Para celebrar esta data tão especial na vida dos teresinenses, o Sistema O Dia de Comunicação está preparando uma programação envolvendo suas plataformas. No dia 16, todo o conteúdo veiculado será em torno do tema ‘The, minha moradia com amor’.

Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema O Dia, conta que a proposta do tema visa ressaltar a importância dos bairros, ruas e pessoas que moram em Teresina e são acolhidas por esta cidade bastante calorosa.

“Vamos contar histórias de pessoas que moram e são apaixonadas pelo local que vivem e escolheram para morar. Algumas moradias, hoje em dia, se tornaram inusitadas, como a Avenida Frei Serafim, que hoje é um Centro comercial, ou no Parque da Cidadania”, comenta.



Para isso, a programação da FM O Dia (92,7) será diferenciada. A partir das 10 horas a rádio apresentará um set list formado exclusivamente por artistas locais. Já a partir do meio dia, inicia o programa O Dia News 1ª edição especial, na O Dia TV. Quem explica mais detalhes é a diretora de jornalismo da O Dia TV, Paula de Oliveira.

“Não vamos contar a história, necessariamente, de Teresina, mas sim de quem faz a cidade, a população. São pessoas que moram em um determinado bairro há muito tempo, ou perto de seus familiares, e casos inusitados, como de uma senhora que mora perto do Parque da Cidadania e fez parte de toda a história e viu o local ser construído”, cita.



O programa será apresentado direta mente do Parque da Cidadania, um dos locais mais visitados da Capital, e será reprisado às 17h, com duração de 1h. “Teresina não é só concreto, uma cidade planejada e sem sentimento. Pelo contrário, somos um povo muito acolhedor e por isso focamos nas histórias dessas pessoas, que é o diferencial da cidade”, fala.

O Jornal O Dia também traz matérias sobre o tema ‘The, minha moradia com amor’. A editora-chefe do impresso, Adriana Magalhães, ressalta que serão contadas as histórias do amor de as pessoas sentem pelo local que elas vivem.

“Quando pensamos nessa temática, quisemos ressaltar a afetividade que as pessoas têm com o local que elas escolheram para morar. As pessoas gostam do lugar onde vivem, tanto que quando aas pessoas casam ou saem da casa dos pais elas tendem a ficar o mais próximo de onde foram criadas ou cresceram, porque elas criaram laços e vínculo. Os teresinenses são apaixonados pela cidade que vivem”, frisa Adriana Magalhães.

