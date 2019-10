Sinfônica de Teresina apresenta o espetáculo “Pedro e o Lobo”

No último domingo de outubro, dia 27, a Orquestra Sinfônica de Teresina realiza um concerto especial em homenagem ao mês das crianças, apresentando a obra “Pedro e o Lobo”, com narração de Leila Caddah, em duas sessões para o público teresinense, às 10h e às 11h da manhã. A entrada é um brinquedo novo. Os ingressos para o espetáculo já podem ser trocados no Palácio da Música de Teresina, de segunda à sexta, de 8h às 18h. Cada brinquedo dá direito à um ingresso, e o adquirente deve escolher o horário da sessão logo no momento da troca.



Pedro e o Lobo é uma história infantil contada por meio da música, composta por Sergei Prokofiev em 1936, para mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos. Cada personagem da história é representada por um instrumento diferente. O Lobo é apresentado por três trompas; o Avô é o fagote; o Pato, oboé; o Gato, clarinete; o Passarinho, a flauta transversal; Pedro é o Quarteto de Cordas; e os Caçadores tem seu tema introduzido pelas madeiras e os disparos representados pelos tímpanos, tímbales e bombo.

Para facilitar o entendimento da narrativa, a OST convidou a arquiteta urbanista, educadora física, atriz e antropóloga, Laila Caddah, que trabalhou como intérprete-criadora no Núcleo de Criação do Dirceu e como integrante do grupo de arte e cultura Nossa Estação, desenvolvendo projetos diversos no âmbito das artes. Trabalhou com recreação infantil e foi professora de dança contemporânea para crianças, desenvolvendo várias atividades junto a esse público. Participou do Coral da Cidade de Teresina e de coletivos de Dança e Teatro, tendo em sua formação mestres como Tarciso Prado, Arimatan Martins e Marcelo Evelin. Coordenou o projeto de incentivo à leitura Picoler, agregando diversas instituições na promoção do acesso às artes.

O projeto Concertos Matinais ocorre em quase todos os domingos do ano, sempre às 11h da manhã, com entrada franca, e tem como objetivo, levar apresentações musicais de qualidade à população, que passeiam do erudito ao popular. Seu palco é o Palácio da Música de Teresina, instituição mantida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A casa fica localizada no cruzamento das ruas Santa Luzia e Treze de Maio, N° 1241, Centro, local onde funcionou o antigo Mercado do Cajueiro.