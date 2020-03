Ao retornarem das férias de janeiro, os músicos da Orquestra Sinfônica de Teresina já iniciam o ano com uma maratona de novos repertórios a serem passados, para que o primeiro concerto do ano seja bastante especial. E ele será apresentado na “Abertura de Temporada”, que em 2020 será nos dias 18 e 19 de março, às 20h, no Palácio da Música de Teresina, com entrada franca.

Em 50 minutos de apresentação, o público poderá saborear um pouco do que a OST trará ao longo do ano. É o mesmo repertório nos dois dias, onde poderemos ouvir a sinfonia n° 6 de Beethoven, I mov, Les Préludes, de Franz Liszt, a Marcha Nupcial de Félix Mendelssohn, Rio Potí, de Aurélio Melo, Fanfare For The Vienna Philharmonic, Strauss, e Huapango, de Moncayo.





Sinfônica de Teresina abre temporada 2020 neste mês de março. Reprodução

Dentro da agenda anual da OST, será possível conferir diversos projetos, como os Concertos Matinais, Sinfonia nos Bairros, Ensaio Aberto, Orquestra nas Escolas, a recente Quinta Sinfônica, além de eventuais apresentações temáticas que variam de acordo com a criatividade da direção artística da Orquestra. A OST presenteia a população teresinense com opções de entretenimento que agradam todas as gerações, levando desde a playlist que já está em nossos corações, ao repertório erudito mais rebuscado, que não se ouve facilmente por onde se anda.

A OST é mantida pela Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina, com a ajuda da Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Desde a sua criação, em 1993, a Orquestra se propõe a dar um tratamento sinfônico à música popular brasileira, tendo a primazia de transpor as melodias de grandes compositores populares, para a grandiosidade do som sinfônico, com a finalidade de desenvolver um trabalho artístico-educacional, promovendo apresentações em teatros, colégios e praças.

