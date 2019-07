Silva se apresenta em quatro cidades do Piauí pelo Projeto Seis e Meia

O cantor e multi-instrumentista Silva é atração do Projeto Seis e Meia de julho e se apresenta nas cidades de Corrente, Bom Jesus, Oeiras e Teresina, nos dias 27, 28, 29 e 30, respectivamente. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 19, de acordo com a programação dos teatros em cada cidade.



Em Bom Jesus, os ingressos para o show serão vendidos no Teatro Alard, no dia 19; em Corrente no dia 22, no Centro Cultural Benjamim José Nogueira; em Oeiras no dia 23, no Cine Teatro e em Teresina na bilheteria do Theatro 4 de Setembro, no dia 26 de julho.

Os discos traduzem bastante os momentos da vida do cantor (Divulgação)

Silva lançou seu primeiro EP em 2011 e com apenas cinco músicas foi considerado um dos projetos mais originais no Brasil, por conter canções que misturam música brasileira e eletrônica.

O cantor foi crescendo e ganhando o mundo, seus discos traduzem bastante os momentos da vida do capixaba. Foi elogiado pela crítica com o disco "Claridão". A sonoridade e inovação das músicas levaram Silva para importantes festivais. O segundo álbum, "Vista pro Mar" figurou em praticamente todas as listas de melhores de 2014.

Em 2016, a carreira ganha mais visibilidade com o projeto "Silva canta Marisa" que traz releituras inspiradas nos sucessos de Marisa Monte e um dueto inédito com a cantora, o que lhe rendeu indicações ao Grammy Latino.

"Acho que os projetos novos sempre são os momentos mais marcantes para mim. Gosto de criar, gosto da sensação e do frio na barriga que me dá quando saio da minha zona de conforto. Fazer música com alguns de meus ídolos como Gal, Marisa, Lulu, Ronaldo Bastos, Arnaldo Antunes e Tom Zé também foram bênçãos", comenta o cantor.

O Projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Secult), e traz artistas de renome nacional para os palcos dos teatros, além de dar oportunidade aos artistas piauienses. A abertura local em Teresina será com a banda Fronteiras Blues e em Corrente com o cantor Rodolfo Pereira.

CCOM