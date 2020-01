Show beneficente Semeando Esperança, nesta terça-feira (14), no Theatro 4 de Setembro, com Amauri Jucá, Vavá Ribeiro e Validuaté, tem como objetivo auxiliar o projeto social de mesmo nome, mantido pelo Instituto Casa de Mãe Maria, auxiliando crianças da comunidade Vila Do Uruguai e demais localidades.

O Instituto Casa de Mãe Maria desenvolve um trabalho educacional e de cidadania com 100 crianças, com um projeto que realiza entrega de cestas básicas para 60 famílias e sopa toda semana. Há também um trabalho social com as mães das crianças e mulheres da comunidade. Para dar continuidade aos projetos na comunidade Vila Uruguai surgiu a oportunidade de compra da casa na qual o projeto está instalado.

Assim, os voluntários estão realizando diversos eventos para alcançar esse sonho de comprar a casa. Todos no Instituto são voluntários e a obra se mantém de doações dos mesmos e de pessoas externas que conhecem e confiam no trabalho desses jovens. os organizadores estão fazendo um apelo, no sentido de que o público compareça e participe desse e evento beneficente:

"Venham juntos dar as mãos para que às crianças e a comunidade da Vila do Uruguai a cada dia seja melhor atendida!", assinala os organizadores do show.

Marco Vilarinho