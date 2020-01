Show em homenagem ao Rei Roberto Carlos acontece em Teresina

Com 41 anos de estrada ao lado do Rei Roberto Carlos, o maestro Eduardo Lages apresenta “Sucessos do Rei”, uma homenagem especial ao cantor. Para a interpretação das canções, o maestro se une à voz encantadora de Marina Elali. No repertório, músicas consagradas de Roberto Carlos. O show acontece no dia 7 de fevereiro, às 20h, no Theatro 4 de Setembro.

Os fãs poderão se emocionar com “Olha”, “Amor Perfeito”, “Como Vai Você”, “É Preciso Saber Viver”, “Como é Grande o Meu Amor Por Você” e outras canções marcantes da carreira do rei Roberto Carlos, neste show inesquecível. “Interpretar os sucessos de Roberto Carlos ao vivo, acompanhada pelo grande maestro do Rei, é sempre mágico para mim e para o público”, comenta a cantora Marina Elali.

Show em homenagem ao Rei Roberto Carlos em Teresina. Divulgação

Ao montar o espetáculo, Lages sabia que a voz que daria vida às canções deveria ser especial. “Quando imaginei um show com uma cantora para dividir o palco cantando as músicas do Roberto Carlos, lembrei da interpretação de Marina Elali, e assim nasceu este show”.

Em 2019 o show foi gravado pela Rede Globo NE e exibido em várias cidades do Brasil e em quase 100 países, através da Globo Internacional. Em breve será lançado o DVD em todo o Brasil.

Marco Vilarinho