Show de Top Gun encerra 2ª edição do Festival The Vejo na Ponte

A banda dedicada ao flashback music, Top Gun, encerrou com chave de ouro a 2ª edição do Festival The Vejo na Ponte. Cerca de cinco mil pessoas estiveram reunidas para curtir o último dia de festival, neste domingo (28), deixando o Complexo Turístico Ponte Estaiada lotado.

Um dos shows mais aguardados da noite foi o da banda Validuaté, que levou suas canções cheias de poesia e romance ao palco do festival que acontece sempre no período das férias. Além destes grupos, as bandas Janela Lateral e Batuque Elétrico embalaram as pessoas que se concentravam no local.

Foto: Divulgação/PMT

A segunda edição do Festival The Vejo na Ponte teve como proposta misturar ritmos e dar, cada vez mais, holofotes às bandas locais. Aliado a isso, uma campanha para arrecadar uma tonelada de ração para cães e gatos, além de material de limpeza, também impulsionou os três dias de evento.

Para a empresária Cícera Silva, 52 anos, o festival tem se mostrado uma importante movimentação cultural para a cidade. “Eu acompanho o festival desde a primeira edição e em janeiro até trouxe uns parentes do Rio Grande do Norte para curtirem a festa. Eles saíram daqui encantados. É importante essa movimentação cultural, porque aqui a gente reencontra amigos, traz a família, os cachorros e isso vira uma experiência muito boa. Já quero a próxima edição”, explica.

Já a estudante Vanessa Oliveira, 21 anos, aprovou a ideia de unir ao festival à questão da causa animal, através da campanha de arrecadamento de ração. “Eu vim na edição passada e estou aqui novamente porque eu sou apaixonada pela Validuaté e estou em praticamente todos os shows deles aqui na cidade. Além disso, achei muito massa a ideia da barraca dos AUmigos e de ligar esse evento a uma causa importante. Enfim, foi uma noite maravilhosa, com artistas maravilhosos. Melhor que isso só uma terceira edição para trazer mais Validuaté e mais outras bandas maravilhosas para a gente conhecer”, destacou.

De acordo com o gestor da Semdec, Venâncio Cardoso, o Festival The Vejo na Ponte já se consolidou e tornou-se um evento importante para o calendário da cidade. “A proposta deste festival é ser realizada no período das férias, ou seja, nos meses de janeiro e julho. Pelo comparecimento da população ao evento, podemos perceber que é uma proposta acertada, que reúne as pessoas, que divulga as bandas locais, que faz dinheiro girar, que dá mais visibilidade ao nosso principal atrativo turístico. Então acredito que o The Vejo na Ponte é um evento que se tornou importante para o calendário da cidade”, explicou.

A 2ª edição do Festival The Vejo na Ponte é uma realização da Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) em parceria com a Fundação Monsenhor Chaves (FMC).

Da Redação