Sessão com Debate e muitas novidades na tela do Cinemas Teresina

A realização da 23ª Sessão com Debate, contemplando o filme "Domingo", e pré-estreias, estreias e lançamentos nacionais prometem esquentar mais uma cinesemana nos Cinemas Teresina, trazendo para o público as grandes novidades da telona. Uma programação movimentada foi preparada pelos Cinemas Teresina, abrangendo um público diverso.

O destaque da cinesemana dos Cinemas Teresina é a realização da 23ª Sessão com Debate do filme ‘Domingo’, além da pré-estreia de ‘Azougue Nazaré’ e muitos lançamentos que entram em cartaz.

A 23ª Sessão com Debate acontece na segunda-feira, 11 de novembro, às 19h30, com a presença da atriz Camila Morgado e do produtor Marcello Ludwig Maia. Eles irão conversar com o público sobre o filme ‘Domingo’, uma mistura de comédia e drama.



"Domingo", drama e comédia no seio de uma família burguesa - Foto: Divulgação



O filme mostra múltiplos pontos de vista de uma família burguesa do interior gaúcho no dia 1º de janeiro de 2003, quando o Brasil vivia a histórica posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Já ‘Azougue Nazaré’ terá pré-estreia no domingo (10), às 10h30. No drama, em uma cidade do interior, em meio aos canaviais, um grupo de pessoas vive suas vidas, suas tensões, seus desafios, seus sonhos e também rituais fantásticos à espera da chegada dos dias de festa do Carnaval.

Ainda chega aos Cinemas Teresina o drama ‘Fourteen’. Na produção, durante o curso de uma década, uma jovem moça torna-se cada vez mais debilitada e disfuncional devido a uma doença mental impossível de ser diagnosticada com clareza. Enquanto as pessoas mais distantes desconfiam que o problema tenha outras raízes, seus amigos mais próximos e familiares procuram as melhores formas para ajudá-la sem danificar seu cotidiano.





"Link Perdido", animação em lançamento nacional - Foto: Divulgação



Nesta semana também tem a estreia da continuação de "O Iluminado": em ‘Doutor Sono’, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra.

A animação ‘Link Perdido’ é outra novidade nos Cinemas Teresina. No filme Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) se considera o melhor investigador de mitos e monstros do mundo. O problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance para ganhar seu respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem, conhecido como o link perdido. Portanto um leque de opções para passar momentos agradáveis.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho