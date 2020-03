Sesc promove atividades para artistas em Teresina

O Sesc Centro, em Teresina, apresenta neste mês de março uma vasta programação do Diálogos Visuais, que na primeira edição deste ano realiza a atividade de Desenvolvimento de Experimentação Artística, um conjunto de ações que visa desenvolver artistas, oferecendo condições para experiências e criações inovadoras.

A temática trabalhada será “Teresina: comunidades insurgentes e outras histórias” e acontece na comunidade do bairro Matadouro, zona norte da capital, onde os participantes vão conhecer a expografia da comunidade e explorar as relações existentes entre identidade e arte.

Durante o processo será proposto para os participantes criarem intervenções que trazem referência às suas histórias individuais e que ativam a reflexão sobre a comunidade, funcionando como um espaço de partilha para aprendizados e vivências artísticas.

A atividade será mediada por Roberval Borges, artista visual e produtor cultural teresinense. Seus trabalhos têm foco nas práticas artísticas decoloniais, com poéticas que transpassam entre a resistência cultural e ressignificação das memórias.

As inscrições são gratuitas e acontecem de 10 a 13 de março, no Sesc Centro. As atividades acontecem de 17 a 31 de março, das 14h às 17h, no Centro de Convivência Saber Viver, localizado na Rua Antônio Pedro, s/n, Matadouro. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (86) 3230-9900 e 3230-9910. O público-alvo são artistas e comunidade em geral.

Sobre o Diálogos Visuais

O Sesc Diálogos Visuais é um projeto de artes visuais, educativo e cultural do Sesc Centro, em Teresina. Por meio de vivências, experimentações e uma variedade de atividades, o projeto de educação não formal promove a convivência e o protagonismo, pois aposta na formação de cidadãos autônomos, éticos, solidários e cooperativos, com base na interculturalidade.

