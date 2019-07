Semana da Música Online começa no próximo domingo

A Semana da Música Online acontece no período de 21 a 26 de julho, em grupo do Facebook. As inscrições são gratuitas e os interessados podem solicitar a participação acessando o link: https://www.facebook.com/groups/semanadamusica.

Na programação, 18 palestrantes falarão sobre as muitas vertentes da música: palestras, entrevistas, aulas de violão, harmonia funcional, composição, marketing nas redes sociais, palestras sobre carreira acadêmica musical no Brasil e Europa, metodologia, leis da educação musical, vida e obra de maestros, piano jazz, musicoterapia, bate-papos, etc.



Violinista Luciano Freire, o organizador do evento - Foto: Divulgação



Ainda na programação, a participação de dois profissionais referência: Martin Borner, da Alemanha, e Tirza Mirjam Vogel, da Suiça. As palestras serão exibidas em dias e horários programados, nos três turnos.

Organizada pelo professor e violinista da Orquestra Sinfônica de Teresina, Luciano Nascimento Freire, a Semana da Música Online tem como objetivo principal a congregação de vários especialistas em diversas áreas da música, para compartilhar conhecimentos do assunto em pauta."Qualquer pessoa interessada em assuntos relacionados à música pode participar, seja ela profissional, estudante, acadêmico ou simplesmente um admirador dessa arte", ressalta Luciano.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho