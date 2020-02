Seid recebe exposição de artista com síndrome de Down

Acontece nesta segunda-feira (10), a partir das 10h30, na sede da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), uma exposição de arte dos quadros de João Elyo Araújo Castro (10). A exposição é resultado de uma parceria entre Seid e Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

João Elyo, que tem Síndrome de Down, é natural do município de Esperantina e começou a desenvolver técnicas de pintura no início de 2018 e desde então vem aprimorando seu talento com o incentivo dos país.

De acordo com a mãe de João, Elenilza Araújo, ele demonstra gostar de arte abstrata desde muito pequeno. Ela disse que o filho sempre teve um grande apego por lápis de cor e rabiscava em capas de livros, paredes, chão e até nos móveis da casa.

O secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, acredita que a exposição tem um papel fundamental para a vida do João e de todas as pessoas com algum tipo de deficiência, pois tem poder de mostrar todo o seu potencial. “Isso mostra que não é porque você é uma pessoa com deficiência que será limitado a desenvolver suas habilidades e seu talento”, declara o gestor.

Recentemente, João Elyo participou de importantes exposições individuais: No Teatro 4 de Setembro, em março de 2019, durante evento em alusão ao Dia do Teatro; Na Biblioteca Municipal de Esperantina, em maio a junho de 2019 e a exposição “As Cores tem Movimento”, na Casa da Cultura, em Teresina, em junho do ano passado.

O artista vai participar ainda de uma exposição coletiva em março deste ano, na Galeria Vivemos Arte, no Rio de Janeiro e em outubro participará de uma em Paris, na França, no Museu do Louvre.

