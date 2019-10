Sanfônica Seu Dominguinhos e convidados em festa no mês da criança

Grupo Vagão, palhaço Bino Carambola e Analy são os convidados da Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos, no domingo (6), às 11h, em programação especial para a criançada, integrando o Projeto Concertos Matinais, no Palácio da Música.

Sempre atração em meio à criançada, Bino Carambolo é um personagem com surpreendentes habilidades, principalmente musicais e humorísticas. Atuando desde 2013, traz na bagagem inúmeros trabalhos realizados em teatros, clubes de festa, escolas, shoppings, faculdades e universidades por diversas cidades nos estados do Piauí, Maranhão e Pernambuco, com destaque para o "Criança Feliz", realizado pela emissora TV Clube.

Lançou em 2014, em parceria com o palhaço Tio Biscoly, um CD infantil intitulado "Ludicidade", com doze faixas autorais e adaptações que resgatam algumas brincadeiras de roda. No seu repertório, predominam em grandes shows, canções da Turma do Balão Mágico, Trem da Alegria, Xuxa e outros do universo infantil.



Grupo Vagão, uma das atrações para animar a criançada - Foto: Divulgação



Nascido no Rio de Janeiro, o grupo Vagão é composto por Jimmy Charles, Lucas Emanuel e Sandy Santana. O nome do grupo é uma referência ao principal local de suas apresentações iniciais: os vagões de trens. O criador do grupo, Jimmy, é piauiense e se formou com os colegas, resolvendo logo executar seu projeto social chamado “Palhaçaria”, no qual viaja por todos os estados do país fazendo oficinas e apresentações. Já a terceira participação da manhã, é da pequena Analy, de apenas 10 anos, que estuda acordeon na Escola Dona Gal desde os 09.

O projeto Concertos Matinais ocorre em quase todos os domingos do ano, sempre às 11h da manhã, com entrada franca, e tem como objetivo, levar apresentações musicais de qualidade à população, que passeiam do erudito ao popular. Seu palco é o Palácio da Música de Teresina, instituição mantida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A casa fica localizada no cruzamento das ruas Santa Luzia e Treze de Maio, N° 1241, Centro, local onde funcionou o antigo Mercado do Cajueiro.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho