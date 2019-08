Um grande presente musical para Teresina, no mês em que a capital piauiense completa 167 anos: shows, sob o comando de Zé Roraima, batizado de Projeto Terê Jam. Sempre aos domingos, dias 11, 18 e 25, às 17h, em estrutura montada embaixo da Ponte Estaiada, as apresentações contam com muitos convidados, cada um na linha de seu estilo.



Zé Roraima comanda uma trupe de convidados especiais - Foto: Divulgação



O show deste domingo traz o samba em seu bojo. Zé Roraima diz que esse vai ser um dia especial, pois o samba é uma das maiores representações da cultura brasileira e tem bons representantes na cidade. “As pessoas precisam conhecer mais o samba feito em Teresina, temos ótimos compositores e músicos”, ressalta o artista. Além dele e da Banda Terê Groove, que são atrações fixas do projeto, o dia terá vários convidados: Grupo Piauí Samba, Robert Gleydson, Juvenal Dedê, Peinha, Betão, Jô, Renata Portela, Virnalise.

Versatilidade musical e capacidade aglutinadora é marca de Zé Roraima. Em sua longa carreira, o artista já experimentou vários estilos musicais e foi responsável por vários projetos com diversos artistas. Isso o credencia a comandar o projeto. “Teresina tem um cenário musical muito rico e quem quiser tirar a prova é só aparecer para comemorar junto”, convida Zé Roraima. Os shows acontecem nos domingos de agosto às 17h00.

