Salipi 2019: Atividades começam nesta sexta-feira

A solenidade de abertura da 17º edição do Salão do Livro do Piauí (Salipi) e do 22º Seminário Língua Viva será realizada nesta sexta-feira (31) no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí (UFPI), às 19h, com o show do Grupo Som do Piauí, formado por artistas que cantam músicas de piauienses que foram imortalizadas por grandes artistas nacionais.



De 31 de maio a 9 de junho, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos na UFPI, o público poderá conferir uma programação diversificada com Feira de Livros, Bate-papo Literário, apresentações artísticas, culturais e diversas palestras. Dentre os nomes confirmados estão os jornalistas Francisco José, Xico Sá; para o público jovem, destaque para as escritoras Débora Aladim e Paula Pimenta; as feministas, Djamila Ribeiro e Joice Berth; o escritor e Digital Influencer, Fred Elboni, o cordelista Bráulio Bessa, o professor e doutor em linguística, Rimar Segala, além de autores piauienses. O show de encerramento no domingo, 09 de junho, será com o cantor Geraldo Azevedo.

Dentre as novidades deste ano, destaque para o Salipinho, espaço com atividades voltadas para o público infantil com contação de histórias, cineminhas, leituras, peças teatrais e muito mais. Com o tema “A leitura engrandece a alma”, o Salipi vai homenagear a escritora Cecília Mendes. Serão lembrados ainda o centenário das obras: Pandora de Da Costa e Silva; Cidades Mortas, de Monteiro Lobato e Carnaval, de Manuel Bandeira.

Marco Antônio Vilarinho