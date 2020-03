Salão do Livro do Piauí será adiado para o segundo semestre

Devido à pandemia do Covid-19 (Coronavírus) a equipe organizadora do SaLiPi 2020, formada pela Fundação Quixote, UFPI e pelo SEBRAE/PI, analisa a possível mudança de data na realização do evento que a princípio seria realizado de 29 de maio a 7 de junho no Espaço Cultural Rosa dos Ventos na UFPI. Diante disso a equipe está estudando uma nova data que será anunciada em breve.



O SaLiPi é o maior acontecimento anual em torno da cultura do livro e da leitura no Estado, e durante as últimas 17 edições o evento movimentou um grande público, cerca de 200 mil pessoas, em 10 dias, a cada ano.

“A 18ª edição, que homenageia a nossa grande poeta e escritora, Graça Vilhena, não poderá ser realizada na primeira semana de junho, como sempre acontece, por conta da pandemia de COVID-19, cujo pico, segundo as autoridades e comunidade científica, será nos meses de abril e maio. Portanto, estamos em conversa com as instituições envolvidas estudando a melhor data para a realização do SALIPI 2020, sempre atentos às recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e das autoridades locais como a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado e órgãos afins. Por enquanto, recomendamos que todos fiquem em casa, para não termos problemas maiores no futuro. Anunciaremos, em breve, as novas datas. Até o momento o que está certo é que o SALIPI não se realizará no primeiro semestre”, explica o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes.

Da Redação - Foto: Arquivo O Dia