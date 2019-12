Roberto Carlos em Jerusalém estreia nos Cinemas Teresina

Os Cinemas Teresina trazem uma programação cheia de novidades como a pré-estreia de ‘Um Amante Francês’, lançamento de ‘Entre Facas e Segredos’ e a estreia do especial ‘Roberto Carlos em Jerusalém’. O filme do cantor terá sessões especiais às 19h10 na sexta, sábado e domingo.



‘Roberto Carlos em Jerusalém’ registra o show gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de mais de 5 mil pessoas, a apresentação tem músicas como 'Além do Horizonte', 'Como É Grande O Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo', além de canções especiais como 'Detalhes', cantada em quatro idiomas, e 'Jerusalém Toda de Ouro', interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel. O filme ainda possui cenas da viagem de Roberto Carlos à Terra Santa, incluindo passagens por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.

Já a pré-estreia da semana, neste domingo (15) às 10h30, é a comédia francesa ‘Um Amante Francês’. No longa, após 25 anos morando com Denise, Alex é dispensado de surpresa e fica sem lugar para morar. Obrigado a se mudar para a casa da irmã e do sobrinho, ele decide trabalhar com algo que o dê muito dinheiro e felicidade: ser um gigolô a procura de uma rica herdeira.

Outra novidade dos Cinemas Teresina é o lançamento nacional de ‘Entre Facas e Segredos’. No suspense, após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

Além das novidades, continuam em cartaz o clássico ‘Matrix’, em comemoração aos 20 anos de lançamento, ‘A Vida Invisível’, ‘Crime sem Saída’, ‘Synonymes’, ‘Os Parças 2’, ‘A Família Addams’, ‘Malévola - Dona do Mal’, ‘Uma Segunda Chance para Amar’, ‘Carcereiros - O Filme’, ‘Dois Papas’ e ‘As Panteras’.

Marco Antônio Vilarinho