Retorno às origens: Junior Brandão de volta às artes plásticas

Moda e arte sempre fizeram parte do universo de Junior Brandão. Cada projeto de vestido, em seu atelier, era como um material bruto a ser lapidado. Deixava-se guiar por uma inquietação criativa para desenvolver algo que emocionasse, assim como uma obra. Depois de construir uma carreira sólida na moda, e de transitar pela arte, Junior Brandão assina uma nova exposição. Decidiu se reposicionar e firmar-se como artista plástico. Na verdade um retorno a um caminho, já iniciado antes.

Há cinco meses Junior fechou seu atelier para se lançar de cabeça nas artes. Desde então vem desenvolvendo um trabalho que passa por diversas possibilidades de processos criativos – da fotografia ao design de superfícies. O início dessa nova fase foi marcado pela sua participação em uma exposição coletiva em uma galeria em São Paulo. Agora, em Teresina, dando continuidade, Junior Brandão está à frente da mostra “Arte e modernismo”.

A exposição acontece em uma loja de móveis da capital. A ideia da mostra é reunir, arte e arquitetura em ambientes pensados de acordo com o Modernismo, um dos períodos culturais mais célebres. Junior une suas criações, entre esculturas, tapeçarias e fotografias, a uma curadoria de peças de design. Suas obras seguem aspectos característicos do movimento modernista.



"Arte e Modernismo" é a exposição que revela um pouco do universo de Junior Brandão em esculturas, tapeçaria e fotografias - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Aqui reunimos peças em fio de cobre, serigrafias e tapeçarias, tingidas e bordadas à mão. Os móveis foram escolhidos e a partir deles comecei a criar. Levei cerca de duas semanas. As peças possuem fluidez de formas, com uma geometria quase reta. São linhas orgânicas, mas que são levemente geométricas. Além disso, tem o uso das cores características ao Modernismo”, explica o artista ao mostrar os itens.

A mostra reafirma o momento criativo que Junior Brandão vem atravessando. Ele conta que o retorno às artes plásticas foi resultado de um processo muito bem pensado e traçado ao longo de um ano. Sempre foi um apaixonado por moda, mas desde a sua primeira exposição, aos 19 anos, permanecia com o apreço pelo universo artístico.

“Isso surgiu de um desejo meu de retomar uma coisa que eu já fazia antes. Antes de trabalhar com moda, trabalhei com arte. Chegou um momento que senti necessidade. Senti muito desejo de voltar, de ter uma vida mais tranquila. Eu amo a moda, mas precisava dessa paz, de ficar mais recluso. E arte foi meu primeiro trabalho da vida”, pontua.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Após os 16 anos dedicados a moda, e boa parte deles no mercado de noiva, agora, no campo artístico, ela pensa em não se limitar. “Antes da moda, trabalhei com escultura, gravuras e com fotografias. Meu trabalho artístico não foi só uma coisa Sempre fiz muita coisa. Minha identidade é não ter identidade. Essa fase agora, depois que voltei, comecei com as fotos, ainda em paralelo ao atelier. Depois fui para os fios de cobre, arte têxtil, escultura com aço, ferro e mármore. Faço o desenho e já penso no material que vai ser usado”. ´

Os próximos passos de Junior Brandão nas artes plásticas já estão traçados. A mostra “Arte e Modernismo” segue exposta durante o mês de junho. Depois disso, ele pensa em apresentar uma linha de obras para decoração, que já está em processo de produção. “Quero fazer uma linha de objetos decorativos. Estou usando, para isso, aço, cobre e pedras naturais, que são semi-preciosas”, finaliza. "

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia