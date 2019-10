Restaurante Nelore Premium assina menu do show de Fagner

O cantor Fagner se apresenta em Teresina no dia 9 de novembro, no Theresina Hall. Ele retorna à capital depois de dois anos de seu último show e traz a turnê ‘Quem me levará sou eu’. O show é mais um evento realizado pela D1 Produções, que já trouxeram nomes como Legião Urbana e José Augusto.

E quem vai assinar o menu que será servido durante o show é o restaurante Nelore Premium, que está preparando pratos rápidos e deliciosos para o público que vai curtir o show. O empresário e proprietário, Francisco Almeida, como um pouco do que será servido e como o cardápio foi pensado.

“Para o cardápio pensamos em filé com fritas, batata frita, caldinho de feijão e bolinho de macaxeira com carne de sol. Pensamos nesse cardápio porque é algo que agrada todos os gostos, além de ser prático e gostoso para petiscar com alguma bebida. Além disso, é uma comida muito regional. O bolinho de macaxeira com carne de sol desfiada, por exemplo, é um dos mais pedidos no restaurante, assim como o caldinho de feijão”, conta.





Nelore Premium assina menu do show de Fagner. Reprodução

Serão 52 garçons disponíveis para atender o público, que poderá solicitar os pratos desde o início ao final do show. “Como os pratos são rápidos, haverá maior agilidade em entregar ao público. Os valores são bem acessíveis, então dá para pedir de tudo um pouco durante o show”, frisa o proprietário.

Nelore Premium é um restaurante voltado para uma comida pensada no regionalismo, com um ambiente característico da região Nordeste. Assim como nossos pratos, onde servimos a tradicional carne de sol, sendo um dos nossos pratos mais famosos na cidade, temos também outras carnes bem variadas, como o carneiro, panelada e peixada.

O Nelore Premium tem música ao vivo de quinta à sábado, atendendo todos os estilos, e também pode ser reservado para eventos, como aniversários, casamentos e formaturas. O restaurante fica localizado na Avenida Raul Lopes, 519, bairro Noivos, zona Leste de Teresina, e os telefones para contato são (86) 98177- 0000 ou 3025-2251.

Isabela Lopes- Jornal O Dia