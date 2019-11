Quinta Sinfônica traz comicidade da música clássica em novembro

A Quinta Sinfônica do mês de novembro levará ao Palácio da Música de Teresina, nesta quinta (14), a Sinfonia n° 8, em Fá Maior, de Ludwig Van Beethoven. O evento começa a partir das 20h, com entrada franca. A obra possui várias passagens de sonoridade cômica, que são entendidas por alguns como “piadas musicais”, se afastando um pouco do perfil clássico do compositor. A regência será do maestro Aurélio Melo.

A Sinfonia n° 8, em Fá Maior, foi escrita por Beethoven no ano de 1812. Ele se referia a essa sinfonia como “minha pequena sinfonia em fá maior”, diferenciando-a de sua n° 6 (“Pastoral”), escrita na mesma tonalidade.

Assim como várias outras obras do compositor, a Oitava Sinfonia desvia-se da tradição clássica, deixando o último movimento o mais intenso da obra. Possui passagens alegres e altas, com muitas notas acentuadas.

A “Quinta Sinfônica” consiste em concertos totalmente eruditos às segundas quintas-feiras de cada mês, no Palácio da Música, sempre às 20h, com entrada franca. A Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) é mantida pela Associação dos Amigos da OST com a ajuda da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.

Desde a sua criação, em 1993, se propõe a dar um tratamento sinfônico à música popular brasileira, tendo a primazia de transpor as melodias de grandes compositores populares, para a grandiosidade do som sinfônico, com a finalidade de desenvolver um trabalho artístico-educacional, promovendo apresentações em teatros, colégios e praças.

Ascom